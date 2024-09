Štát bude musieť podľa analytika pristúpiť k postupnému rastu odvodov pracujúcich a zároveň znižovať dôchodky

Absolventi stredných a vysokých škôl sa postupne zapájajú do pracovného života a mali by si začať budovať správne finančné návyky hneď od prvej výplaty, radí investičný analytik spoločnosti FinGO.sk Matúš Čarný. Je dôležité myslieť na budúcnosť, vytvárať si finančnú rezervu, naučiť sa investovať a pripraviť sa na dôchodok.

„Každý, komu záleží na budúcnosti a chce sa osamostatniť, by mal pravidelne odkladať aspoň 10 až 20 percent zo svojich príjmov. Peniaze strácajú na hodnote, ak nie sú vhodne zainvestované,“ pripomína Čarný. Aj keď si človek mesačne odkladá len 30, 50 alebo 100 eur, dôležité je získať návyk a vhodne investovať.

Železná finančná rezerva by mala postačovať na 3 až 6 mesiacov výdavkov. „Ak si začnete odkladať aspoň 100 eur mesačne, do dvoch rokov ju môžete mať v takmer optimálnej výške,“ radí Čarný a dodáva, že tieto peniaze by mali byť uložené v konzervatívnych produktoch ako bežné alebo sporiace účty, prípadne peňažné fondy.

Pri investovaní je kľúčové nepreskakovať kroky. „Investovať sa má dlhodobo, diverzifikovane a pravidelne,“ odporúča Čarný. Aj malá mesačná investícia môže časom výrazne rásť vďaka zloženému úročeniu.

Príprava na dôchodok

Mladí by nemali zabúdať ani na dôchodok. „Dôchodok od štátu nebude postačovať. V roku 2050 budú na jedného dôchodcu pracovať len dvaja ľudia, pričom aktuálne sú na jedného dôchodcu štyria pracujúci,“ varuje analytik.

Podľa Čarného reálne riešenie, na ktoré štát počas nasledujúcich 30 rokov bude musieť pristúpiť, je postupný rast odvodov pracujúcich a zároveň postupné znižovanie dôchodkov. „Aktuálna miera náhrady dôchodku je zhruba 50 percent a do roku 2050 očakávam jej pokles na 30 percent. Čiže ak budete zarábať 1 000 eur mesačne a pôjdete do penzie, od štátu dostanete dôchodok 300 eur mesačne. To znamená pokles príjmu o 70 %, ktorý zrejme nechce zažiť nikto z nás,” opisuje odborník. Na dôchodok sa preto treba pripravovať aj po vlastnej osi, vhodnou investičnou stratégiou.

S dôchodkami súvisí aj druhý pilier, pri ktorom sa legislatíva v posledných rokoch menila. V roku 2024 sa odvody do druhého piliera znížili na 4 %, no podľa odborníka je to stále lepšie ako nemať ho vôbec. „Hoci je druhý pilier v poslednej dobe často atakovaný zo strany štátu, stále je výhodné do neho vstúpiť a nenechať celý povinný odvod v prvom pilieri Sociálnej poisťovne,” opisuje odborník. V súčasnosti do druhého piliera automaticky vstúpi každý, kto nemá viac ako 40 rokov a vznikne mu prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023.

Ak mladý človek začne pracovať, vznikne mu dôchodkové poistenie a prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení si môže uzavrieť s ktoroukoľvek dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS). Ak tak neurobí do 180 dní, Sociálna poisťovňa mu určí DSS a predvolenú investičnú stratégiu. „Medzi DSS-kami a ich stratégiami sú významné rozdiely, ktoré dokážu výrazne ovplyvniť celkový majetok na dôchodku. Človek, ktorý zarába priemernú mzdu, môže mať vo finálne v jednej spoločnosti nasporených aj o desiatky tisíc eur menej ako v inej,” upozorňuje Čarný. Aj preto je vhodné aj ohľadom druhého piliera poradiť sa s nezávislým odborníkom.

Každá príprava na dôchodok sa počíta a v práci sa oplatí opýtať aj na benefitný systém a tretí pilier. Ak vám zamestnávateľ do tretieho dôchodkového piliera bude prispievať, berte to ako ďalšiu výhodu a vyťažte z nej čo najviac.

„Pokiaľ pracujete pre zamestnávateľa, ktorý poskytuje príspevok do tretieho piliera ako benefit, tak je určite dobré využiť to. Príspevok zamestnávateľa je niečo, čo dostávate zadarmo nad rámec vašich prostriedkov. Predstavme si, že by vám zamestnávateľ do tretieho piliera prispieval 25 eur za podmienky, že si budete sporiť rovnakú sumu, teda dokopy vaše vklady budú 50 eur mesačne. Po 40 rokoch pri odchode do dôchodku v treťom pilieri môžete mať nasporených 120-tisíc eur,” vyčíslil odborník.

So zadlžovaním opatrne

Zadlžovanie by malo byť primerané a strategicky premyslené. „Ak si potrebujete kúpiť auto, odporúčam rovnakú sumu mesačnej splátky investovať,“ uvádza Čarný. To môže kompenzovať úroky z úveru a vytvoriť ďalšiu finančnú rezervu. Taktiež je dôležité pripraviť sa na kúpu vlastného bývania.

„Ideálne je mať k dispozícii najmenej 20 % vlastných zdrojov,“ radí Čarný. Úspory, ktoré sú správne investované, môžu získať na hodnote a poslúžiť na financovanie bývania. Odporúča mladým ľuďom, aby sa začali vzdelávať a získavali správne finančné návyky čo najskôr.