Ako vybudovať efektívne investičné portfólio? Akcií a ETF fondov sa netreba báť (rozhovor)

V dynamickom svete financií je investovanie nevyhnutnou súčasťou pre budovanie majetku a dosiahnutie finančnej nezávislosti. Marek Malina, odborník na investície a analytik finančných trhov zo spoločnosti Portu, sa podelil o svoje skúsenosti a odporúčania v najnovšom rozhovore pre agentúru SITA.

Podrobne v ňom vysvetľuje, ako si vytvoriť efektívne investičné portfólio, aké sú najväčšie výzvy a príležitosti pri investovaní, ako správne rozdeliť svoje peniaze a tiež na čo sa zamerať a ako sa vyhnúť zbytočným rizikám.

Význam akcií a ETF fondov v investičnom portfóliu

Analytik Malina zdôrazňuje, že akcie a ETF fondy by nemali chýbať v žiadnom investičnom portfóliu. Akcie sú cenné papiere, ktoré umožňujú ľuďom investovať do verejne obchodovateľných firiem ako Microsoft, Google alebo Coca-Cola. Držiteľ akcie sa stáva vlastníkom časti spoločnosti, čo mu prináša právo na podiel na zisku.

„Ak máte investičný horizont aspoň 7 rokov, akcie sú tou najlepšou voľbou, pretože historicky prinášajú najvyššie výnosy,“ hovorí Malina.

ETF fondy: Jednoduchý prístup k diverzifikácii

ETF fondy, ktoré sú obchodované na burze, ponúkajú výhody investovania do akciových indexov. „Vďaka ETF fondom môžete získať diverzifikovanú investíciu do stoviek až tisícov spoločností, a to už od pár eur,“ vysvetľuje Malina.

To umožňuje investorom prístup k rôznym trhom a sektorom bez nutnosti nakupovať jednotlivé akcie, čím sa minimalizujú náklady a riziká.

Stratégie pre úspešné investovanie

Malina poukazuje na dôležitosť diverzifikácie a správneho výberu indexov. „Investovanie do celosvetových indexov, ako je MSCI All-Country, môže byť dobrou voľbou pre tých, ktorí hľadajú stabilnú a diverzifikovanú investíciu,“ odporúča.

Na otázku, ako si vybrať správne ETF fondy, radí zamerať sa na indexy, ktoré pokrývajú široké spektrum sektorov a geografických oblastí.

Prekážky a výzvy v investovaní

Najväčšou výzvou pre investorov je podľa analytika zvládnutie emocionálnej stránky investovania. „Investovanie je mixom faktorov: ovládanie emócií a mať dostatok informácií sú kľúčové pre úspech,“ tvrdí Malina. Investorom odporúča pravidelne rebalansovať svoje portfólio, aby udržali jeho zloženie v súlade so svojimi investičnými cieľmi.

Investovanie je dlhodobý proces, ktorý vyžaduje dôkladné plánovanie a disciplínu. Ako radí Malina, kľúčom k úspechu je správna diverzifikácia, pochopenie rizík a zvládnutie emocionálnej stránky investovania. Ak sa budete riadiť týmito odporúčaniami, máte veľkú šancu dosiahnuť svoje finančné ciele a vybudovať si stabilné investičné portfólio.

