Slováci sa pre konsolidáciu budú snažiť ušetriť skorším nákupom, domása spotreba sa podľa analytikov bude spomaľovať

Nákupný apetít spotrebiteľov v druhej polovici leta spomalil, a to napriek nízkej porovnávacej základni z minulého roka, keď vysoká inflácia ovplyvnila nákupnú silu. Rast maloobchodných tržieb v auguste spomalil podľa Štatistického úradu SR na 0,7 %.

Ako hovorí analytik 365.bank Tomáš Boháček, mierny rast bol dosiahnutý hlavne vyšším predajom v online priestore s rastom o 20 % a predaju tovaru ako je obuv, textil, lieky, drogéria, či potraviny. Po niekoľkých mesiacoch poklesu sa zotavil aj predaj elektroniky. Napriek celkovému rastu, väčšina jednotlivých segmentov maloobchodu zaznamenala pokles tržieb v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Najvýraznejší pokles tržieb

Najvýraznejšie klesli tržby v hyper a supermarketoch, ktoré majú najväčší podiel na celkových tržbách u nás. Pokles bol aj pri predaji pohonných hmôt, tovaru pre kultúru a rekreáciu a tovaru pre domácnosť.

V sektoroch voľného času sa zvýšili tržby v ubytovaní. Naopak, v reštauráciách a pohostinstvách, rovnako ako tržby v odvetviach predaja a opravy vozidiel, alebo veľkoobchode, klesali. Od začiatku roka maloobchodné tržby u nás vzrástli o 3,6 %.

Menej priaznivý výhľad

Výhľad na jesenné mesiace a zvyšok roka je podľa analytika menej priaznivý, ako počas prvého polroka. Nákupná sila spotrebiteľov z titulu poklesu inflácie a rastu miezd sa z väčšej miery podľa neho vyčerpala.

„Predpokladáme, že výdavky budú orientované najmä na esenciálne, teda bežné výdavky spotrebiteľov. Celkový výhľad pre domácu spotrebu začne v závere roka už pravdepodobne ovplyvňovať aj šetrenie vyplývajúce z ohlásenej vládnej konsolidácie,“ uviedol Boháček.

Snaha ušetriť skorším nákupom

Kým niektoré z opatrení vstúpia do platnosti až neskôr počas roka, ekonomika začne reagovať pravdepodobne podľa analytika už s predstihom.

„V niektorých segmentoch dlhodobej spotreby však môžeme vidieť aj nárast spotreby, keďže sa ľudia budú snažiť využiť nižšie sadzby DPH v cenách tovarov. Práve snaha skorším nákupom ušetriť a nutnosť sporiť si pred očakávaným zdražovaním bude v najbližších mesiacoch hlavnou charakteristikou nákupného správania spotrebiteľov,“ dodal Boháček.

Znížená spotrebiteľská dôvera

Ako hovorí analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák, znovu objavujúca sa inflácia i prijatý konsolidačný balíček najskôr okrešú spotrebiteľskú dôveru domácnosti i rast ich reálnych príjmov. To by sa malo podľa neho prejaviť aj na ich spotrebe, ktorá by i v nasledujúcich mesiacoch mala vykazovať známky spomaľovania rastu.

Očakávané zvýšenie sadzby DPH by mohlo však dočasne pôsobiť proti tomuto trendu a presúvať časť spotreby z úvodu budúceho roka do konca tohto roka.

„Čím má tovar vyššiu cenovku, tým je motivácia presunu spotreby vyššia. Predpokladáme preto, že najvýraznejšie by sa tento efekt mohol prejaviť pri autách, či elektronike,“ dodal Koršňák.