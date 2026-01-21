Vo svete surovej sily musí Únia pritvrdiť, povedala šéfka Komisie europoslancom

Šéfka Európskej komisie (EK)Ursula von der Leyenová v stredu varovala, že Európska únia (EÚ) musí zrýchliť posilňovanie svojej ekonomiky a obrany, keďže svet vstupuje do éry, ktorú podľa nej určuje „surová sila“.
V prejave pred Európskym parlamentom (EP) uviedla, že Európa musí pritvrdiť, ak chce ovplyvňovať dianie okolo seba. Zároveň upozornila Spojené štáty, že spory medzi spojencami o Grónsko len posilnia protivníkov Západu.
Menej opatrnosti
„Posun v medzinárodnom poriadku nie je len seizmický, ale aj trvalý,“ povedala europoslancom, pričom poukázala na nestabilnú situáciu okolo Grónska, ako aj na neutíchajúce ruské bombardovanie Ukrajiny a napätie od Blízkeho východu po Indo-Pacifik.
„Budeme sa musieť odkloniť od tradičnej európskej opatrnosti,“ vyhlásila s tým, že dnes žijeme vo svete, ktorý definuje „surová sila – ekonomická, vojenská, technologická aj geopolitická“.
Získajú len protivníci
Hrozbu amerického prezidentaDonalda Trumpa uvaliť v spore o Grónsko clá na európskych spojencov označila za „jednoducho nesprávnu“.
„Ak sa teraz vrhneme do nebezpečnej špirály medzi spojencami, posilní to len tých protivníkov, ktorých sa obaja snažíme udržať mimo strategického priestoru,“ upozornila.
Pred štvrtkovým mimoriadnym summitom EÚ v Bruseli, kde budú lídri hľadať spoločnú reakciu na Trumpove hrozby, predsedníčka Komisie upozornila, že svet sa „nachádza na križovatke“. Hoci „Európa uprednostňuje dialóg a riešenia“, v prípade potreby je pripravená konať „jednotne, rýchlo a rozhodne,“ zdôraznila von der Leyenová.