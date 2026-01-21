Vémola je už konečne doma, miliónovú kauciu zaplatili. Polícia v súhrnnej správe neuviedla jeho meno - VIDEO

Český bojovník Karlos Vémola je už doma. Po zaplatenej kaucii vo výške 15 miliónov korún, čo je v prepočte približne 616-tisíc eur, ho prepustili z väzby.
Na sociálnej sieti sa stručne vyjadril ohľadom celej situácie, ktorú nazval „nezmyslom“. Je smutný, že s deťmi nestrávil Vianoce, keďže ho zatkli deň pred Štedrým dňom.
Naďalej je však stíhaný na slobode. Nesmie vycestovať do zahraničia a má nastavenú peňažnú záruku. V prípade dokázania viny mu hrozí až 18 rokov za mrežami.
Chce sa venovať rodine
Astronomická výška kaucie ide ruka v ruke s údajnou závažnosťou celého prípadu, keďže má ísť o drogovú kauzu. „Teraz sa chcem naplno venovať deťom, žene, rodine a taktiež svojmu zdravotnému stavu,“ uviedol Vémola s tým, že vôbec nevie, ako sa do situácie vôbec dostal.
S Vémolom je v kontakte niekoľko rokov. Novinár tvrdí, že si bojovník k telu pustil nesprávnych ľudí
„Chcel by som poďakovať všetkým fanúšikom, partnerom a kamarátom, ktorí ma podporili a verili, že celá táto situácia je jednoducho nezmysel,“ priblížil ďalej.
Reakcia na policajnú správu
V najbližších dňoch si chce oddýchnuť a riešiť aj svoje zdravie. K celej kauze sa vyjadrí na spoplatnenej platforme, čo pobúrilo niektorých jeho fanúšikov.
Polícia Českej republiky informovala, že malo ísť o „rozsiahle pašovanie veľkého množstva kokaínu do viacerých krajín“. K tomu sa vyjadril Vémolov mediálny tím.
Karlos Vémola absolvoval operáciu, z nemocnice za mreže putoval na nosidlách a v bolestiach
„Dôrazne sa ohradzujeme voči lživým informáciám, podľa ktorých mal mať údajne Vémola organizátorskú úlohu v skupine páchajúcej trestnú činnosť. Zdôrazňujeme, že z uznesenia, na základe ktorého bolo začaté trestné stíhanie Vémolu, nie je zrejmé, aké dôkazy majú svedčiť o jeho trestnej činnosti. Sám Karlos dôrazne odmieta, že by sa akokoľvek podieľal na trestnej činnosti, ktorá je mu kladená za vinu,“ píše sa v stanovisku.
Veľa neprávd
„Už skôr sme v médiách zaznamenali množstvo nepravdivých a nesprávnych informácií, ktoré uvádzali verejnosť do omylu, napríklad ohľadom možnosti prepustenia Vémolu z väzby. Teraz sa však v médiách opäť objavujú nepodložené špekulácie o zapojení Karlosa do trestnej činnosti. Zdôrazňujeme, že tieto špekulácie nemajú pravdivý základ,“ uvádza sa tam ďalej.
Karlos Vémola je vo väzbe, pôjde aj na operáciu a prvýkrát prehovorila aj jeho manželka Lela - FOTO
„Médiá len odkazujú na správu Polície ČR, ktorá je však veľmi všeobecná a meno Karla Vémolu v nej nie je ani uvedené. Ďalší vývoj situácie aktuálne riešime a je predmetom rokovania s právnymi zástupcami. Následne budeme verejnosť informovať o ďalšom postupe a vývoji,“doplnil mediálny tím Karlosa Vémolu na sociálnych sieťach.