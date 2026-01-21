Žiarivý úsmev ako predsavzatie, stačí niekoľko minút denne

Sľúbime si, že spomalíme, budeme sa pravidelne hýbať, lepšie jesť a viac myslieť na seba. A čo ak si tento rok na zoznam našich predsavzatí pridáme aj niečo, čo často berieme ako samozrejmosť – každodennú starostlivosť o náš úsmev? Pretože zdravé zuby nie sú len o kráse, sú o pocite pohody, ktorý s nimi prichádza.
Starostlivosť o ústnu dutinu už dávno nie je len rýchle drhnutie zubov kefkou. Čoraz častejšie sa o nej hovorí ako o ústnom wellness. Namiesto ďalšej povinnosti ide o príjemný rituál, ktorý ovplyvňuje celkový životný štýl. Práve takýto prístup pomáha premeniť januárové predsavzatie na prirodzený a trvalý návyk, ktorý vám každý deň prinesie zdravý a žiarivý úsmev.
Malý rituál, veľký rozdiel
Počas roka naše zuby každodenne bojujú s nástrahami v podobe kávy, čaju, sladkostí, stresu aj hektického režimu. Pravidelnosť a správna technika čistenia pritom zohrávajú kľúčovú úlohu. „Starostlivosť o zuby a ďasná nemusí byť zložitá, ale mala by byť šetrná a dôsledná. Aj dve minúty ráno a večer môžu výrazne zlepšiť zdravie ústnej dutiny a predísť citlivosti či zafarbeniu zubov,“ hovorí dentálna hygienička Jana Prchal Křepelková z pražskej ordinácie Čisté zoubky.
Moderné sonické kefky dnes dokážu veľkú časť práce prevziať za vás. Philips Sonicare novej generácie vykonávajú desiatky tisíc jemných pohybov za minútu, ktoré účinne, ale šetrne odstraňujú povlak aj z ťažko dostupných miest. Sledujú optimálnu dobu čistenia a dbajú na to, aby žiadna časť úst neostala opomenutá. Pomáhajú tiež udržať správny tlak a techniku čistenia. Vďaka tomu sa z bežnej rutiny stáva rituál, ktorý príjemne naštartuje každé ráno, dodá pocit sviežosti po akomkoľvek jedle a večer sa prirodzene mení na pokojný okamih, ktorý elegantne uzatvára celý deň.
„Správna starostlivosť o ústnu dutinu prospieva nielen zubom a ďasnám, ale odráža aj celkové zdravie organizmu. Pravidelné čistenie pomáha predchádzať problémom so zubami a zároveň podporuje správne trávenie a imunitu. Tento malý každodenný rituál navyše zaisťuje sebavedomý úsmev po celý deň,“ vysvetľuje Jana Prchal Křepelková.
Prispôsobte starostlivosť sebe
Kefky Philips Sonicare ponúkajú rôzne funkcie, režimy aj intenzitu, takže si každý môže vybrať model podľa svojich vlastných preferencií. Vďaka tlakovým senzorom je čistenie dôkladné a zároveň príjemné. Vlajková loď Philips Sonicare 9900 DiamondClean Prestige dokonca vďaka technológii SenseIQ rozpozná váš štýl čistenia a prispôsobí sa vám v reálnom čase. Získate tak pocit, akoby ste mali doma osobnú dentálnu hygieničku. Pre deti je zase ideálnou voľbou Sonicare for Kids, ktorý premení čistenie zubov na hravú zábavu, ktorá pomáha budovať zdravý návyk od malička.
Tento rok to môže byť inak
Jedným z hlavných dôvodov, prečo predsavzatia zlyhávajú, je ich náročnosť. Ústny wellness je však jednoduchá zmena, ktorá nezaberie viac času ani energie, len vyžaduje pravidelnú pozornosť. „Keď čistenie zubov prestane byť povinnosťou a stane sa chvíľkou nášho osobného pokoja, má to pozitívny vplyv nielen na zdravie úsmevu, ale aj na našu psychickú pohodu,“ dodáva Jana Prchal Křepelková.
Nový rok nemusí byť o radikálnych zmenách. Stačia malé kroky, ktoré dávajú zmysel a dlhodobo sa oplatia. Starostlivosť o zuby je jedným z nich. Zdravý úsmev nás sprevádza každý deň, či už smerujeme do práce, medzi priateľov, alebo k novým začiatkom. Možno sa práve tento rok stane rokom, keď sa starostlivosť o váš žiarivý úsmev stane vaším najobľúbenejším predsavzatím.
Starostlivosť o zuby na najvyššej úrovni
Philips Sonicare 9900 DiamondClean Prestige
Keď chcete starostlivosť o ústnu dutinu posunúť na najvyššiu úroveň a dopriať si luxus, ktorý skutočne pocítite, stavte na Philips Sonicare 9900 DiamondClean Prestige. Tento Rolls-Royce medzi zubnými kefkami využíva technológiu SenseIQ, ktorá sleduje váš štýl čistenia a prispôsobuje mu intenzitu v reálnom čase. Je to pocit, akoby ste mali dentálnu hygieničku priamo u vás doma.
Čistenie zubov ako zábava
Čistenie zubov nemusí byť nuda – s Philips Sonicare For Kids sa stáva hrou. Vďaka zábavnej aplikácii, virtuálnemu maskotovi Sparklymu a farebným kefkám si deti budujú zdravý návyk hravo a s radosťou. Sonická technológia jemne odstraňuje povlak aj z ťažko dostupných miest, dve úrovne výkonu sa prispôsobia veku a odolné hlavice zvládnu aj menšiu trpezlivosť malých čističov. Ideálny spôsob, ako začať nový rok s úsmevom.
Viac informácií nájdete na stránkach www.philips.sk/sonicare
Informačný servis