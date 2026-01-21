Všetko ide proti nám. Guardiola po ponížení v Nórsku priznáva krízu Manchestru City

Anglický gigant Manchester City zažil v utorňajšom stretnutí hlavnej časti futbalovej Ligy majstrov 2025/2026 na ihrisku nórskeho klubu FK Bodö/Glimt trpký pád. Po dvoch góloch Kaspera Høgha v prvom polčase a presnom zásahu Jensa Pettera Haugeho po prestávke prehral 1:3. „Citizens“ síce dokázali znížiť zásluhou Rayana Cherkiho, no vylúčenie Rodriho po dvoch žltých kartách definitívne pochovalo ich nádeje.
Pre Bodö/Glimt išlo o historicky prvé víťazstvo v skupinovej fáze Ligy majstrov, a to proti klubu, na ktorého štadión by sa pomestili všetci obyvatelia nórskeho mesta Bodö.
Viacero absencií
Pep Guardiola po zápase neskrýval frustráciu a hovoril o potrebe zásadnej zmeny. „Musíme rýchlo zmeniť dynamiku,“ vyhlásil kouč City. „Od začiatku roka sa všetko v mnohých veciach začalo obracať proti nám.“ Zároveň zdôraznil, že súpera nepodcenil: „Viem, aký dobrý tím je Bodö. Nepodcenil som ich. Minulú sezónu hrali semifinále Európskej ligy a mali sme ich v pamäti.“
City nastúpilo výrazne oslabené – v Nórsku chýbalo až 11 hráčov pre rôzne zranenia, choroby či tresty. Aj to sa podľa Guardiolu podpísalo pod výkon mužstva. „Prišli sme o dôležitých hráčov, ktorí tímu dodávajú konzistentnosť. V niektorých momentoch sme krehkí, podobne ako v určitej fáze minulej sezóny,“ priznal. Napriek tomu ocenil bojovnosť: „Keď sme bojovali desiati proti jedenástim, veľa hráčov spravilo krok vpred.“
Kríza City sa však neobmedzuje len na Európu. V Premier League nezaznamenal tím víťazstvo už štyri zápasy a po víkendovej prehre 0:2 s Manchestrom United stráca sedem bodov na vedúci Arsenal. Guardiola situáciu pomenoval priamo: „Bola to neuveriteľná príležitosť, ale pocit je taký, že všetko, čo sa môže pokaziť, sa pokazí – v mnohých detailoch. To je fakt a musíte sa to snažiť zmeniť.“
Rozhodne posledný zápas
Tréner odmietol kritizovať Rodriho za červenú kartu, ktorá ešte viac skomplikovala zápas. „Bola to ťažká situácia. Stratili sme loptu, oni sú rýchli a niekedy jednoducho zareagujete. Druhá karta bola trochu mäkká, ale je to tak,“ povedal. Zároveň sa zasmial nad názorom, že City nebolo pripravené na agresívny pressing domácich: „Nesúhlasím. Bodö boli naozaj dobrí a musíme im zagratulovať. Nemáme čo viac povedať.“
O osude Manchesteru City v hlavnej fáze rozhodne posledný zápas proti Galatasarayu. Ak chce tím pomýšľať na priamy postup do osemfinále, musí sa podľa vlastného trénera okamžite pozviechať. „Musíme rýchlo zmeniť dynamiku,“ zopakoval Guardiola – tentoraz už s jasným varovaním, že čas sa kráti.