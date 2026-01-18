Srbsko v nedeľu obnovilo prevádzku svojej jedinej ropnej rafinérie v Pančeve

Jediná srbská ropná rafinéria v Pančeve, väčšinovo vlastnená ruskými firmami, v nedeľu obnovila prevádzku po tom, čo Spojené štáty udelili dočasnú výnimku zo sankcií voči ruskému energetickému sektoru.
„Po takmer dvojmesačnej prestávke sa dnes v rafinérii v Pančeve opäť začala výroba ropných derivátov,“ napísala na Instagrame srbská ministerka energetiky Dubravka Djedovićová Handanovićová. Ministerka dodala, že je hrdá, že sa podarilo splniť „sľub občanom“, že sankcie nezasiahnu štátnu ropnú spoločnosť NIS, ktorá rafinériu prevádzkuje.
Dočasná výnimka
Sankcie USA voči NIS prinútili rafinériu začiatkom decembra zastaviť prevádzku. NIS pokrýva približne 80 percent srbskej spotreby palív, a preto mal výpadok citeľný dopad na krajinu, ktorá patrí medzi najbližších spojencov Kremľa v Európe a sama sankcie voči Rusku nezaviedla. Washington však 31. decembra udelil NIS dočasnú výnimku, čo umožnilo opätovné spustenie výroby.
Srbsko zatvára svoju jedinú ropnú rafinériu pre sankcie USA
NIS je z 45 percent vo vlastníctve ruského Gazprom Nefťu, na ktorý sa vzťahujú americké energetické sankcie. Materský Gazprom v septembri previedol svoj 11,3‑percentný podiel na svoju ďalšiu dcérsku spoločnosť Intelligence.
Rokovania s MOL-om
Gazprom zároveň rokuje s maďarským energetickým gigantom MOL o predaji 56‑percentného balíka, ktorý kontrolujú Gazprom Nefť a Intelligence. Maďarský minister zahraničných vecíPéter Szijjártó v piatok uviedol, že predbežná dohoda by mohla vzniknúť v priebehu jedného až troch dní, čo by podľa neho umožnilo aj predĺženie výnimky zo sankcií.
Do rokovaní o možnom vstupe do vlastníckej štruktúry spoločnosti NIS sa zapojila aj ropná spoločnosť Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) zo Spojených arabských emirátov. Srbský štát vlastní takmer 30 percent akcií NIS, zvyšok kontrolujú menšinoví akcionári.