Na okupovanom juhu Ukrajiny ostalo bez elektriny 200-tisíc domácností. Miestne úrady vinia Kyjev

Poškodenie spôsobilo výpadky v 14 mestách a 450 dedinách.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
APTOPIX Russia Ukraine War Blackout
"Blackouty" sú častým obrázkom v ukrajinských mestách v dôsledku ruských útokov na energetickú infraštruktúru. Núdzové stanové mestečko pre obyvateľov Kyjeva, 15. január 2026. Foto: Ilustračné, AP Photo/Vladyslav Musiienko
Ukrajina

Viac než dvestotisíc domácností na Ruskom okupovanom juhu Ukrajiny zostalo bez elektriny po útoku ukrajinskej armády, oznámili v nedeľu tamojšie Moskvou dosadené úrady.

Záporožská oblasť takmer bez elektriny

„Po nepriateľskom útoku na energetickú infraštruktúru regiónu zostala veľká časť Záporožskej oblasti bez elektriny,“ uviedol na Telegrame predstaviteľ okupantskej administratívy Jevegenij Balickyj. Podľa neho výpadok postihol 213‑tisíc odberateľov a 386 obcí.

UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru

Moskvou dosadený gubernátor susednej Chersonskej oblastiVladimir Saldo v sobotu večer oznámil, že ukrajinský úder zasiahol elektrickú transformátorovú stanicu. Poškodenie spôsobilo výpadky v 14 mestách a 450 dedinách.

Masívne výpadky

Rusko v posledných týždňoch často útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a spôsobuje masívne výpadky dodávok elektriny aj tepla pre civilné obyvateľstvo, ktoré trpí pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

„Situácia v energetickom systéme zostáva náročná, no robíme všetko pre čo najrýchlejšie obnovenie všetkých služieb,“ povedal v nedeľu ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj.

Podľa ukrajinského letectva Rusko v noci zo soboty na nedeľu vypustilo 201 dronov, z ktorých 167 bolo zostrelených. Dvaja ľudia pri útokoch zahynulo. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že v noci zostrelilo 63 ukrajinských dronov a hlásilo útok, ktorý podľa miestnych úradov zranil niekoľko osôb.

Vojna na Ukrajine
Russia Ukraine War
