Poznáme biatlonovú nomináciu Slovenska na ZOH. Nechýbajú v nej Kuzminová, Bátovská Fialková či Borguľa

Pre biatlonistov odštartuje účinkovanie na ZOH v talianskej Anterselve 8. februára miešanou štafetou.
Biatlon: Svetový pohár v Ruhpoldingu, štafety žien 4x 6 km
Slovenské biatlonistky sa tešia z úspechu v podobe siedmeho miesta v pretekoch štafiet v nemeckom Ruhpoldingu. Foto: FB,www.facebook.com
Slovensko získalo šesť miesteniek v biatlone na zimné olympijské hry v Taliansku, ktoré sa začnú už 6. februára.

V sobotu 17. januára sa tvrdo bojovalo na trati a napokon to stálo za to, keďže muži získali dve miesta, ktoré zaručovali účasť pod piatimi kruhmi.

„Napokon to bolo s pohodlným náskokom viac ako osem IBU kvalifikačných bodov vďaka výrazne zlepšeným výsledkom tímu v závere kvalifikácie,“ píše web slovenskybiatlon.sk.

Zo žien sa na ZOH predstavia Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová a Mária Remeňová. U mužov to sú Jakub Borguľa a Šimon Adamov.

Ďalší predstavitelia „silnejšieho pohlavia“ majú podľa uvedenej webstránky motiváciu na sebe pracovať ešte viac. Najbližšie môžu o pamätné umiestnenia bojovať na majstrovstvách Európy.

Šampionátu na starom kontinente sa zúčastnia Artur Ischakov, Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek a Matej Badáň.

Do Nórska pocestuje aj olympionička Mária Remeňová spolu so sestrou Zuzanou, Júliou Machyniakovou a Sárou Pacerovou.

„Ak potvrdí výkonnosť na MEJ, do dejiska sa z Imatry presunie aj Tamara Molentová, ktorá by tam mala trénovať pre nasledujúce kolo IBU pohára, kde vymení Máriu. Bude tak náhradníčkou pre štafetu na ME, ak by náhodou niektorá z krajaniek ochorela,“ doplnil spomenutý web.

Pre biatlonistov krajiny spod Tatier odštartuje účinkovanie na ZOH v talianskej Anterselve 8. februára miešanou štafetou.

