Slovensko nemôže úplne zastaviť vývoz ropných produktov na Ukrajinu, varuje exminister Hirman

Slovenská vláda nemôže úplne zabrániť vývozu ropných produktov zo Slovenska na Ukrajinu. Upozorňuje na to bývalý minister hospodárstva a energetický analytik Karel Hirman. Ako uviedol na sociálnej sieti, ropné produkty predávajú obchodné spoločnosti a nie vláda.

Vláda nemôže zabrániť úplne exportu nafty na Ukrajinu

„Export ropných produktov na Ukrajinu vyrobených z ruskej ropy je pod sankčným režimom, a tu vláda udeľuje špeciálne licencie. Produktov vyrobených z inej ropy dovezenej cez ropovod Adria sa to však vôbec netýka, tie sa obchodujú voľne aj na Ukrajinu. Vláda teda ani nemôže zabrániť úplne exportu nafty na Ukrajinu, len tej, ktorá je vyrobená z ruskej ropy!,“ vysvetlil Hirman.

Bývalý minister hospodárstva sa pýta, či slovenskému predsedovi vlády Robertovi Ficovi stoja za to vyhrážky typu, že ak urýchlene Ukrajina neobnoví tranzit ropy od ruského Lukoilu do Slovnaftu, tak sa zastavia dodávky nafty zo Slovenska na Ukrajinu.

„To naozaj? Kvôli obchodným záujmom jednej ruskej spoločnosti, pričom ropa od iných ruských dodávateľov ropovodom Družba prúdi naďalej, ba ich dodávky postupne narastajú, vláda Slovenska chce stopnúť export ropných produktov na Ukrajinu?,“ pýta sa Hirman.

Poškodí to najmä slovenský biznis

Hirman upozornil, že zastavenie vývozu časti ropných produktov zo Slovenska na Ukrajinu poškodí najmä slovenský biznis.

„Ukrajinský trh s ropnými produktami sa minulý rok výrazne stabilizoval a ani tento rok nie sú zaznamenané žiadne problémy napríklad na čerpacích staniciach. Obchodníci skôr hlásia prebytok ponuky. To znamená, že ak by Ficova vláda zablokovala export na Ukrajinu, tamojší trh to prakticky nepocíti. A tieto dodávky veľmi rýchlo a radi nahradia iní dodávatelia. Ak materský MOL v exporte nebude obmedzený, tak to bude v prvom rade asi on. A daňové príjmy z exportu na Ukrajinu ostanú v štátnej kase v Budapešti, namiesto Bratislavy. Orbán Ficovi možno povie keszenem,“ zdôraznil Hirman.

Výnimku vyrokovali predchádzajúce vlády

Bývalý minister sa pochválil, že výnimku na export produktov z ruskej ropy vyrokovali pre SR predchádzajúce vlády. Ukrajina v skutočnosti totiž dlho v Bruseli odmietala výnimku pre svoj trh, ktorú by mali dostať rafinérie MOL (vlastní aj bratislavskú rafinériu Slovnaft), kvôli už vtedy nepriateľskému postoju Orbánovej vlády. Naopak, Slovnaft ju chcel aj kvôli tomu, že by mu to otvorilo ďalší trh, lebo povolený export len do Česka a Maďarska bol pre neho málo.

„Koaličná vláda Fica teraz túto výnimku chce sama ohroziť. Navyše len zhruba 5 mesiacov pred skončením jej platnosti. Ukrajine tým neublíži, exportu Slovnaftu to poškodí a hlavne to poškodí zbytočne slovensko-ukrajinským vzťahom. A to len kvôli problémom jednej ruskej spoločnosti. To naozaj má takto vyzerať obrana záujmov štátu, jeho občanov a firiem?,“ opýtal sa na záver Hirman.