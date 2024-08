Slovensko by mohlo dostávať dodávky ropy z Chorvátska, Maďarsko má však pochybnosti

Pred mesiacom prestali na Slovensko prúdiť dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba. Alternatívou by mohol byť pre našu krajinu aj Maďarsko chorvátsky ropovod Adria. Informovala o tom TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk.

„Chorvátska spoločnosť JANAF je pripravená zásobovať v plnej kapacite Maďarsko a Slovensko a možno aj Českú republiku,“ povedal chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar. O tom má však pochybnosti Maďarsko.

Ide iba o politiku?

Tamojší minister zahraničných vecí Péter Szijjártó uviedol na sociálnej sieti, že Chorvátsko nie je pre nich spoľahlivou tranzitnou krajinou. Reakcia chorvátskej vlády nenechala na seba dlho čakať a voči tvrdeniu sa ohradila. Podľa Šušnjara ide iba o politiku.

„Keď začala ruská agresia na Ukrajine, prišli sem a maďarské spoločnosti si zobrali nejaké skladovacie priestory v LNG terminále. Funguje to spoľahlivo odtiaľto do Maďarska a nemáme žiadne problémy. Takže to je dôkaz, že sme spoľahlivá krajina,“ ozrejmil pre TV Joj minister.

Dostatočná kapacita

Ropovod Adria vedie z terminálu v Omišalji, ktorý je postavený na ostrove Krk. Suroviny sem môžu voziť najväčšie tankery na svete a podľa manažéra terminálu JANAF Bruna Jankovića majú kapacitu 20 miliónov ton. K dispozícii majú 20 nádrží pre surovú ropu

„Máme tu 20 nádrží pre surovú ropu, s kapacitou 1,4 milión kubických metrov, a 80-tisíc kubických metrov pre suroviny,“ doplnil Janković.

Ponuka na tranzit tak podľa TV Joj je stále aktuálna a vládni predstavitelia ubezpečujú, že je kapacita dostatočná. „Pre všetkých našich susedov, pre všetky európske krajiny sme pripravení dodávať ropu a plyn z našich terminálov JANAF, LNG terminálu odtiaľto z Krku,“ dodal na záver pre televíziu Šušnjar.