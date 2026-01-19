Ministerstvo vnútra nakúpi vybavenie pre forenzné laboratória kyberbezpečnosti za stovky tisíc eur

Ministerstvo vnútra (MV) SR pripravuje vyhlásenie verejného obstarávania na obnovu hardvérového a softvérového vybavenia forenzných laboratórií kybernetickej bezpečnosti po celom Slovensku. Reaguje tak na rýchly technologický vývoj aj rastúci počet a závažnosť kybernetických hrozieb v posledných rokoch.
Predpokladanú hodnotu zákazky stanovil rezort na 627 760 eur bez DPH (viac ako 772-tisíc eur s DPH). Obstarávanie bude realizované prostredníctvom dynamického nákupného systému a výsledná cena vzíde zo súťaže na trhu.
Rýchlejšie a kvalitnejšie skúmanie
Ako informoval hovorca MV SR Matej Neumann, nákup nových technológií je súčasťou projektu Bezpečnostné, monitorovacie a certifikačné centrum, ktorý je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti. Cieľom investície je výrazne zrýchliť a skvalitniť znalecké skúmanie v oblasti digitálnej forenznej analýzy, počítačovej kriminality, fonoskopie, spracovania audiozáznamov, ako aj odhaľovania a vyšetrovania kybernetických útokov.
Polícia a IT odborníci by mali získať špecializované softvérové riešenia, mobilnú forenznú pracovnú stanicu, prenosné počítače, pamäťové médiá, servery, tzv. faraday boxy, fotografické príslušenstvo pre forenznú činnosť a ďalšie nevyhnutné technické vybavenie.
Modernizácia sa bude týkať Kriminalisticko-expertízneho ústavu Prezídia Policajného zboru SR v Bratislave a Košiciach, odboru počítačovej kriminality Prezídia Policajného zboru SR, ako aj odboru bezpečnosti Ministerstva vnútra SR.
Útok na kataster
„V minulom roku zaznamenal odbor kybernetickej bezpečnosti rezortu vnútra viac ako 1 600 nahlásených incidentov, pričom medzi najzávažnejšie patril útok na Kataster nehnuteľností. V roku 2024 ich bolo nahlásených viac ako 1 800. Odbor počítačovej kriminality zároveň ročne poskytuje súčinnosť priemerne pri 250 odborných a znaleckých činnostiach,“ uviedol Neumann.
Projekt podľa rezortu reflektuje strategické dokumenty štátu, ako sú Bezpečnostná stratégia SR z roku 2021 a Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti SR na roky 2021 – 2025. Tie upozorňujú najmä na zneužívanie nových technológií, útoky na kritickú infraštruktúru, slabšiu schopnosť detekcie bezpečnostných incidentov a neefektívne objasňovanie počítačovej kriminality.