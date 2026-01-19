Črtá sa prielom v rokovaniach o mieri na Ukrajine? V Davose sa má stretnúť Dmitrijev s Witkoffom a Kushnerom

Osobitný vyslanec Kremľa Kirill Dmitrijev by sa mal tento týždeň v rámci Svetového ekonomického fóra v Davose stretnúť s americkým osobitným vyslancom Steveom Witkoffom a poradcom Jaredom Kushnerom v rámci pokračujúcich rozhovorov o ukončení vojny na Ukrajine.
Kremeľ víta výzvy niektorých európskych lídrov na obnovenie dialógu o Ukrajine
Podľa medializovaných informácií sa majú venovať plánu na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorý v novembri predstavil americký prezidentDonald Trump, napísal v pondelok exilový portál The Moscow Times.
Bez oficiálneho vyjadrenia
Pôvodný návrh bol odvtedy už niekoľkokrát prepracovaný, pričom má podporu Kyjeva aj jeho kľúčových európskych spojencov. Neprekonateľnou prekážkou ostávajú územné nároky Moskvy, ktorá sa nechce vzdať okupovaných ukrajinských území.
Nie je jasné, či sa diskusie zúčastní aj prezident Trump, ktorý bude tiež na podujatí vo švajčiarskom Davose prítomný. Kremeľ ani Biely dom sa k plánovanému stretnutiu Dmitrijeva, Witkoffa a Kushnera zatiaľ nevyjadrili.
Konzultácie pokračujú, Zelenskyj je skeptický
Ukrajinský šéf národnej bezpečnosti a hlavný vyjednávač Rustem Umerov v nedeľu uviedol, že jeho tím strávil víkend rokovaniami s Witkoffom, Kushnerom a ďalšími predstaviteľmi Trumpovej administratívy o americkom mierovom pláne.
V Miami začne ďalšie kolo rokovaní o mieri pre Ukrajinu. Kyjevskí vyjednávači už dorazili
„Dohodli sme sa, že budeme pokračovať v práci na úrovni tímov počas ďalšej fázy konzultácií v Davose,“ napísal Umerov na platforme X.
Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj vo svojom nedeľnom večernom prejave vyhlásil, že voči ruským úmyslom pri rokovaniach o ukončení vojny zostáva skeptický. Moskvu obvinil, že namiesto skutočného úsilia o mier uprednostňuje raketové útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, ktoré spôsobujú masívne výpadky dodávok tepla a elektriny pre civilné obyvateľstvo.