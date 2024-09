SEPS prechádza na nové technológie, v elektrickej stanici v Podunajských Biskupiciach vymení výkonový transformátor

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) s finančnou podporou EÚ modernizuje zariadenia a prechádza na nové technológie.

V elektrickej stanici v Podunajských Biskupiciach po viac ako 40-tich rokoch vymieňa výkonový transformátor s cieľom udržať kvalitu dodávok spotrebiteľom elektriny.

Umožní pripojenie väčšieho množstva spotrebiteľov

Nahradí pôvodné zariadenie, ktoré v tejto elektrickej stanici slúžilo od roku 1977. Inštalácia, pripojenie transformátora do prenosovej sústavy a jeho uvedenie do prevádzky je plánované do polovice decembra tohto roku.

„Nový transformátor T402 navýši transformačný výkon v elektrickej stanici Podunajské Biskupice, a tým umožní nielen pripojenie väčšieho množstva spotrebiteľov a prosumerov, ale prispeje tiež k rozsiahlejšej integrácii výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávky elektriny v uzlovej oblasti Bratislavského kraja,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Martin Magáth.

Medzinárodný projekt

Výmena výkonového transformátora sa uskutočňuje v rámci medzinárodného projektu inteligentných elektrizačných sietí Danube InGrid, ktorý je zaradený medzi Projekty spoločného záujmu Európskej únie (PCI) a finančne podporený z Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility) spravovaného Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA).

Primárnym zámerom tohto projektu je vybudovanie inteligentnej siete v regióne strednej a východnej Európy. Tá umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok.

Medzinárodný projekt Danube InGrid implementuje SEPS v spolupráci so spoločnosťami Západoslovenská distribučná, a. s., a E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (Maďarsko).