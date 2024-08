Šéfovi regulačného úradu sa pozdávajú nové vládne energetické projekty, podporuje aj výstavbu jadrového bloku a vodnej elektrárne

Šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík, podporuje výstavbu nových veľkých energetických zdrojov na Slovensku. Pozdávajú sa mu už vládou požehnané projekty výstavby piateho jadrového reaktora ako aj Prečerpávacej elektrárne Ipeľ.

„Nový blok by mal mať podľa vyjadrení vlády výkon 1100 až 1200 megawattov. Výstavba piateho bloku zabezpečí stabilnú dodávku elektriny a zvýši energetickú sebestačnosť, čím sa zníži závislosť Slovenska na dovoze fosílnych palív alebo elektriny z iných krajín,“ povedal Holjenčík v rozhovore pre portál SITA Energetika.

Jadro poskytuje stabilný a spoľahlivý prísun elektriny

Vodnú elektráreň Ipeľ považuje za veľmi rozumnú možnosť ako vybudovať strategický stredoeurópsky pohotovostný akumulačný energetický zdroj s možnosťou poskytovania podporných služieb a regulačnej elektriny aj pre okolité štáty.

Jadro podľa predsedu regulačného úradu poskytuje stabilný a spoľahlivý prísun elektriny bez závislosti na poveternostných podmienkach, ako je to v prípade solárnych alebo veterných elektrární. „To je dôležité pre zabezpečenie stabilnej dodávky elektrickej energie, najmä v čase rastúceho dopytu a prechodu na elektromobilitu,“ myslí si Holjenčík, podľa ktorého investícia do nového jadrového bloku by tiež podporila výskum a vývoj v oblasti inovácií a pokročilých technológií.

„V neposlednom rade by vytvorila vysokokvalifikované pracovné miesta, čím by podporila ekonomický rast a inovácie v energetickom sektore,“ doplnil Holjenčík.

Hlavný prínos vodnej elektrárne na rieke Ipeľ

Riadenie elektrizačných sústav je v súčasnosti podľa Jozefa Holjenčíka, pri neustále pribúdajúcej elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a burzovému trhovému systému obchodovania s elektrickou energiou, stále náročnejšie.

„Tradičným, hoci možno investične náročnejším riešením, je práve výstavba vodných elektrární s lepšími regulačnými vlastnosťami, ktoré v oblasti rentability nemajú konkurenciu. Výstavba Prečerpávacej elektrárne Ipeľ prinesie množstvo výhod pre Slovensko, najmä v oblasti manažmentu prebytkov elektriny a vytvárania nových pracovných príležitostí,“ uviedol Holjenčík.

Hlavným prínosom vodnej elektrárne na rieke Ipeľ bude poľa šéfa regulačného úradu poskytovanie podporných služieb pre potreby elektrizačnej sústavy SR a aj Maďarska. „Prečerpávacia vodná elektráreň vyrovnáva kolísanie v dodávke elektriny do siete spôsobené premenlivou výrobou energie z OZE. Týmto spôsobom stabilizuje elektrickú sústavu a zníži potrebu rýchlo spúšťaných záložných zdrojov, často na fosílne palivá,“ konštatoval Holjenčík.