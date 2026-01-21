Najväčšiu jadrovú elektráreň sveta opäť spustili, prvýkrát od havárie vo Fukušime

Najväčšia jadrová elektráreň na svete v stredu obnovila prevádzku po prvý raz od jadrovej havárie vo Fukušime z roku 2011. Oznámil to jej japonský prevádzkovateľ, spoločnosť Tokyo Electric Power Company (TEPCO), a to napriek pretrvávajúcim obavám miestnych obyvateľov o bezpečnosť.
Elektráreň Kašiwazaki-Kariwa v prefektúre Niigata bola opätovne spustená „o 19.02 hod. (11.02 hod. SEČ)“, uviedol hovorca TEPCO Tacuja Matoba. Povolenie na obnovenie prevádzky vydal regionálny guvernér minulý mesiac, verejná mienka však zostáva výrazne rozdelená.
Miestnym sa to nepáči
Len deň pred spustením elektrárne demonštrovalo pri vstupe do jej komplexu niekoľko desiatok ľudí, prevažne starších, ktorí v mrazivom počasí protestovali proti návratu jadrovej energie.
Najväčšia jadrová elektráreň na svete po 15-ročnej prestávke obnoví prevádzku
Budovy zariadenia sa nachádzajú priamo na pobreží Japonského mora. „Elektrina sa vyrába pre Tokio, tak prečo by mali byť riziku vystavení ľudia, ktorí tu žijú? To nedáva zmysel,“ povedala pre AFP 73-ročná miestna obyvateľka Jumiko Abeová.
Opätovné spustenie
Podľa prieskumu z minulého septembra približne 60 percent obyvateľov elektráreň odmieta, zatiaľ čo 37 percent jej opätovné spustenie podporuje.
Spoločnosť TEPCO v stredu uviedla, že bude „pokračovať v dôslednom overovaní technického stavu každého zariadenia“ a všetky zistené problémy bude riešiť transparentne.
Roboty začnú odstraňovať rádioaktívne vrecia s pieskom v jadrovej elektrárni Fukušima - VIDEO
Kašiwazaki-Kariwa je najväčšou jadrovou elektrárňou na svete z hľadiska inštalovanej kapacity. Do prevádzky bol však zatiaľ uvedený len jeden zo siedmich reaktorov.
Celý jadrový komplex bol odstavený po tom, ako Japonsko po silnom zemetrasení a následnej cunami v roku 2011 zastavilo jadrovú energetiku. Prírodná katastrofa vtedy spôsobila roztavenie troch reaktorov v elektrárni Fukušima.
Pred jadrovou haváriou v roku 2011, pri ktorej zahynulo približne 18-tisíc ľudí, tvorila jadrová energia približne tretinu celkovej výroby elektriny v Japonsku.