Ropa ropovodom Družba tečie na Slovensko zatiaľ podľa plánov a to aj napriek vyjadreniam Ukrajiny

Ropa ropovodom Družba aktuálne tečie na Slovensko podľa plánov. Slovenský prepravca ropy, spoločnosť Transpetrol, nezaznamenal po minulotýždňových vyjadreniach ukrajinských predstaviteľov krátenie dodávok ropy.

„Pri dodávkach ropy prepravovanej ropovodom Družba preberá spoločnosť Transpetrol ropu podľa požiadaviek svojich zákazníkov v SR a ČR na slovensko-ukrajinskej hranici v súlade s harmonogramom potvrdeným ruskou a ukrajinskou prepravnou spoločnosťou,“ uviedla pre agentúru SITA riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa spoločnosti Transpetrol Lucia Patznerová.

Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak koncom minulého týždňa svojimi vyjadreniami o zastavení dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba ešte pred vypršaním všetkých platných kontraktov na istý čas vystrašil trh.

Šéf ukrajinskej štátnej energetickej spoločnosti Naftogaz Oleksij Černyšov však následne celý trh upokojil, keď uviedol, že Ukrajina bude plniť súčasné zmluvy o tranzite ropy až do ich vypršania. Černyšov kategoricky poprel tvrdenia o tom, že by Naftogaz zastavil tranzit ropy do Európy ešte pred vypršaním kontraktov a zdôraznil, že Ukrajina zostáva pre Európske štáty spoľahlivým partnerom.