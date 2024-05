Pripravované zvýšenie G-komponentu prehĺbi nedostatok elektriny, predpokladá SAPI

Pripravované zvýšenie poplatku za pripojenie výrobných zdrojov elektriny do siete, tzv. G-komponent, o 233 percent môže ešte viac prehĺbiť očakávaný nedostatok elektriny na Slovensku. Ako ďalej uviedla Slovenská asociácia fotovotlického priemyslu a OZE (SAPI), už v roku 2030 nebude mať Slovensko dostatok elektriny z vlastnej výroby a bude odkázané na jej dovoz.

Súvisí to najmä s ekologizáciou priemyselnej výroby, ktorá bude prechádzať z plynu a iných palív na elektrinu, ale aj s ďalšími faktormi.

Ani s ďalším blokom elektrárne nebudeme sebestační

„Aj po spustení ďalšieho bloku jadrovej elektrárne sa už dnes počíta s tým, že po roku 2030 nebudeme v rámci výroby elektriny na Slovensku sebestační. Budeme, tak ako teraz v prípade plynu, na dovoze zo zahraničia závisieť aj pri elektrine,“ uviedol výkonný riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Situáciu s nedostatkom elektriny môže podľa SAPI ešte zhoršiť zastavenie investícií do nových zdrojov elektriny vrátane obnoviteľných zdrojov energie. Súvisí to s plánovaným 233-percentným zvýšením poplatku za prístup do siete, tzv. G-komponentu.

„Nové investície do nových zdrojov sa po zvýšení poplatku za G-komponent neoplatia. Naopak, aj existujúce zdroje ukončia prevádzku a znížia domácu výrobu elektriny,“ upozornil Karaba, podľa ktorého ekonomicky ohrozené sú zdroje elektriny s výkonom stoviek megawattov (MW).

Záväzky voči Európskej únii

Pre Slovensko to podľa SAPI znamená aj ďalší problém. Nebude schopné splniť svoje záväzky voči Európskej únii pre rok 2030 vyplývajúce z tzv. Integrovaného národného energetického a klimatického plánu (INEKP). Na tento plán je naviazaných približne 10 mld. eur, ktoré sa majú použiť na znižovanie emisií skleníkových plynov, využívanie zelených zdrojov a zvyšovanie energetickej efektívnosti budov.

Aktualizovaný INEKP, ktorý na jeseň 2023 predložila SR Európskej komisii, počíta so zvýšením využívania obnoviteľných zdrojov zo súčasných 18,1 % na 23 %.

„Komisia nám pritom už predtým vyčítala, že tento cieľ by mal byť až 35 %. Slovensko však v prípade zavedenia vyššieho poplatku za G-komponent nebude schopné splniť ani tento nižší cieľ,“ zdôraznil Karaba. SAPI a iné asociácie združujúce výrobcov preto veria, že regulačný úrad zoberie do úvahy aj tieto dopady svojho návrhu a prehodnotí ho.

„Odstavenie už fungujúcich lacných a ekologických zdrojov elektriny, s ktorými sa v analýzach situácie po roku 2030 asi počítalo, iba zhorší závislosť na dovoze elektriny. Nehovoriac už o stopke pre výstavbu nových zdrojov,“ uzatvoril Karaba.