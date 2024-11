Nová jadrovka v Jaslovských Bohuniciach bude stáť miliardy eur, mecenáša chce nájsť ešte súčasná vláda

Ani štvrtý vládny kabinet Roberta Fica sa netají svojou náklonnosťou k jadrovej energii. Vlastne každá slovenská vláda v novodobej histórii Slovenskej republike mala k rozvoju jadrovej energetiky pozitívny vzťah, a viac či menej ho podporovala.

Súčasná vláda naplno oživila projekt výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a nadviazala tak na plány ešte prvej Ficovej vlády z konca desaťročia tohto milénia. Teda, aspoň na papier si už nakreslila veľké plány.

Návrh postupu prípravy a výstavby nového jadrového zdroja

Najnovšie slovenská vláda schválila návrh postupu prípravy a výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice. Ministerke hospodárstva Denisy Sakovej uložil vládny kabinet spracovať do konca februára budúceho roka analýzu možnosti zapojenia sa slovenského priemyslu a inštitúcií do prípravy a realizácie spomínaného jadrového projektu.

Do konca apríla 2025 má podpredsedníčka vlády tiež navrhnúť spôsob a harmonogram procesu pre výber dodávateľa technológie a vypracovať postup a harmonogram zabezpečenia financovania pre bohunický jadrový projekt. Štvrtá vláda Roberta Fica tak chce rozhodnúť o všetkom podstatnom, o čom sa v prípravnom konaní rozhoduje, ešte počas svojho vládnutia.

Cena výstavby

Ministerka hospodárstva Saková svojim kolegom ministrom už prezradila, koľko by mala výstavba nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach stáť. Podľa aktuálnych cien a verejne dostupných informácií z krajín, kde v súčasnosti stavajú podobnú jadrovú elektráreň, si výstavba nového 1 000-megawattového jadrového zdroja vyžiada 8 až 12 miliárd eur.

Vláda aktuálne počíta s výstavbou 1 200-megawattového jadrového zdroja, nebráni sa však ani jadrovke s výkonom až 1 700 megawattov. Podotknúť taktiež treba, že výstavba by mala byť ukončená niekedy okolo roku 2040, čiže v tom čase budú ceny na úplne inej úrovni.

Dva základné typy financovania

Otázne je, kto celú výstavbu novej jadrovky zatiahne. Ministerstvo hospodárstva našlo dva základne typy financovania. Štátne financovanie alebo korporátne financovanie. „Zrejmým rozdielom medzi nimi je sponzorujúci subjekt,“ uviedlo ministerstvo vo svojom návrhu. Pri štátnom financovaní je sponzorom štát.

„Existencia štátnej podpory je v tomto sektore veľmi častá. Investičné rozhodnutia pre jadrovú elektráreň sa nedajú robiť iba na základe parametrov projektu, lebo jadrové elektrárne predstavujú komplexnú kombináciu trhových, makroekonomických, regulačných a politických rizík, ktoré je potrebné riešiť. Účasť štátu v tejto oblasti je potrebná,“ podotklo ministerstvo.

Korporátne financovanie

Korporátne financovanie investícií realizuje verejná alebo súkromná spoločnosť a je financovaná prostredníctvom súvahy s kombináciou dlhu a vlastného imania.

„Vysoké náklady a riziko spojené s novou jadrovou výstavbou však obmedzujú túto dohodu len na veľké spoločnosti so silnými súvahami. V niektorých prípadoch má štát veľkú vlastnícku časť verejných služieb investujúcich do jadrovej energie alebo do predajcov jadrových technológií, čo spôsobuje, že rozdiel medzi korporátnym a vládnym vlastníctvom sa stiera,“ dodalo ministerstvo.

Uvažuje sa aj o bankovom spolufinancovaní. Ako upozornilo ministerstvo, mnohé banky začali v roku 2020 a neskôr verejne podporovať jadrové projekty ako súčasť svojich širších stratégií udržateľnosti. Tieto sľuby často súviseli s medzinárodnými klimatickými dohodami, ako je Parížska dohoda, ktorá zdôraznila potrebu nízkouhlíkových energetických zdrojov.

Vyhlásenie tendra na výber dodávateľa technológie

V júni budúceho roka chce vláda vyhlásiť tender na výber dodávateľa technológie. Samotný premiér Fico spolu s ministerkou Sakovou už boli rokovať v Južnej Kórei o možnej spolupráci pri výstavbe nového jadrového zdroja.

Predseda vlády sa nechal počuť, že s výstavbou bohunickej jadrovky nám ešte môžu pomôcť firmy z USA či Francúzska. V hre môže byť aj Rusko, pre vojnu na Ukrajine sa však táto možnosť v súčasnosti spomína len veľmi opatrne.

„Proces výberu investora bude závisieť od rozhodnutia štátu o vlastníckej štruktúre spoločnosti zodpovednej za výstavbu. Spôsob výberu investora vo veľkej miere závisí na spôsobe a modeli financovania,“ konštatovalo ministerstvo. V každom prípade bude vláda pri výbere dodávateľa počítať s dodávkou na kľúč, a to tak technológií ako aj jadrového paliva pre nový jadrový zdroj.

Termíny prípravných a realizačných prác

Vláda si už odsúhlasila termíny prípravných a realizačných prác. Všetko by mala zabezpečiť pološtátna Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) založená ešte počas prvej vlády Roberta Fica. V tejto firme vlastní 51-percentný podiel štátny podnik JAVYS, zvyšné akcie kontroluje český ČEZ.

V súčasnosti sa má pokračovať v implementácii projektu nového jadrového zdroja do územných plánov dotknutých obcí, vo výkupe pozemkov, v prieskume lokalitných aspektov, vo vypracovaní dokumentácie pre územné konanie. Začiatok územného konania je naplánovaný na jún 2026.

Ešte predtým v apríli 2025 by sa mal podľa plánov vlády začať proces notifikácie s Európskou komisiou a mal by sa vyhlásiť tender na dodávateľa, v júni 2025. V marci roku 2026 by mali byť už vypracované ponuky dodávateľmi a v júni 2026 by sme mali získať notifikáciu od Európskej komisie.

Kedy sa začne samotná výstavba?

S právoplatným územným rozhodnutím počíta vláda na konci roka 2026. Koncom toho istého roka chce vláda vyhodnotiť ponuky dodávateľov a vyhlásiť víťaza tendra.

So samotnou výstavbou novej bohunickej jadrovky by sa malo začať po získaní všetkých povolení, vrátane toho stavebného. Teda niekedy v polovici roka 2032. Prvé zavezenie jadrového paliva do už postavaného jadrového bloku je aktuálne naplánované na začiatok roka 2038. Uvedenie nového jadrového bloku do trvalej 60-ročnej prevádzky očakáva táto vláda začiatkom roka 2040.