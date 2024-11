Jadrová elektráreň V2 v Jaslovských Bohuniciach vyrába čistú elektrickú energiu už 40 rokov

Jadrová elektráreň V2 v Jaslovských Bohuniciach vyrobila za 40 rokov svojej prevádzky už viac ako 240 miliónov megawatthodín elektriny.

Jadrová veľmoc

To je podľa generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Slovenských elektrární Branislava Strýčka toľko, že by to pri aktuálnej spotrebe na Slovensku stačilo na zásobovanie celej krajiny na 9 rokov. Dodal, že vyrobená elektrická energia bola bezemisná, „čistá“ a jej výroba prispela k udržateľnosti životného prostredia.

„Pevne verím, že sme ešte len v polovici životnosti tohto bloku, možno aj menej ako v polovici. Záleží to od toho, ako sa o elektrárň budeme starať. Našou snahou bude, aby sme elektráreň prevádzkovali minimálne 80 rokov, ak nie viac,“ skonštatoval Branislav Strýček na tlačovej besede pri príležitosti 40. výročia od spustenia V2. Po spustení mochoveckej „štvorky“ sa podľa neho zo Slovenska stane jadrová veľmoc, pretože dodávka elektrickej energie vyrobenej z jadra dosiahne 75 až 80 percent z celkovej spotreby krajiny, čo bude najvyšší podiel na svete.

Okrem neustálych investícií do jadrových zdrojov Slovenské elektrárne podľa Branislava Strýčka investujú aj do rozšírenia skladu jadrového paliva aby mohli jadrovú elektráreň bezpečne prevádzkovať aj v prípade neočakávaných geopolitických problémov.

60 percent elektrickej energie

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková počas návštevy jadrovej elektrárne V2 skonštatovala, že z jadra na Slovensku aktuálne vyrábame 60 percent elektrickej energie, pričom pred nami je len Švédsko a provincia Ontario v Kanade.

Potvrdila, že Slovensko aj naďalej pôjde touto cestou, bližšie informovať o plánovanom novom jadrovom zdroji, ktorý by mal mať výkon 1200 MW a stáť bude tiež v Jaslovských Bohuniciach, bude spolu s predsedom vlády Robertom Ficom v horizonte niekoľkých týždňov.