Nastane zastavenie dodávok ropy a plynu? Kríza na Blízkom východe nesie aj toto riziko

Pokračujúci konflikt na Blízkom východe prináša so sebou vysoké riziko krátkodobého prerušenia globálnych dodávok ropy a plynu, hoci nové kapacity pre skvapalnený zemný plyn (LNG) by to mohli kompenzovať. Ako referuje web Montel News, uviedla to Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).

„Približne 20 % dnešných globálnych dodávok ropy a LNG prúdi cez Hormuzský prieliv, úzky námorný bod v regióne,“ poznamenala organizácia vo svojej najnovšej výročnej správe World Energy Outlook.

IEA tiež vyjadrila obavy, že širšia vojna medzi Izraelom a Iránom by sa mohla zameriavať na energetickú infraštruktúru, čo by negatívne ovplyvnilo celý svet.

Kým geopolitické riziká zostávajú podľa IEA vysoké, na obzore je podľa tejto inštitúcie „uvoľnenie trhovej rovnováhy a cien“ v dôsledku spomaľujúceho sa rastu dopytu. Okrem toho „vlna nových projektov LNG zvýši do roku 2030 súčasné exportné kapacity o takmer 50 %“, uviedla agentúra so sídlom v Paríži.