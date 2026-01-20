Počet obetí protestov v Iráne dosiahol najmenej 4 029. Ako referuje web Euro News, uviedla to v utorok ľudskoprávna organizácia HRANA so sídlom v USA.
Podľa HRANA zo 4 029 obetí tvorili 3 786 demonštranti, 180 ľudí napojených na iránsku vládu, 28 detí a 35 civilistov, ktorí sa na protestoch nezúčastnili. Upozorňuje však, že skutočný počet obetí môže byť výrazne vyšší. Vláda v krajine celoplošne vypla internet, a preto odtiaľ preniká len málo informácií. Zadržali viac ako 26-tisíc ľudí. Niektorým z nich môže hroziť trest smrti.
Protesty, ktoré odštartovala prudko rastúca inflácia, sa teraz domáhajú ukončenia vlády duchovenstva pod vedením ajatolláha Alího Chameneího.
Alí Chameneí v sobotu po prvýkrát priznal, že protesty si vyžiadali „niekoľko tisíc“ obetí, z čoho obvinil Spojené štáty.
Teherán po desiatich dňoch zvažuje postupné obnovenie internetového prístupu. Pri protestoch medzitým zomreli tisíce ľudí
Iránskemu ministrovi zahraničných vecí Abbásovi Arakčímu zrušili pozvánku na Svetové ekonomické fórum vo švajčiarskom Davose. Arakčí rozhodnutie odsúdil a uviedol, že organizátori fóra „zrušili moju účasť v Davose na základe lží a politického tlaku zo strany Izraela a jeho zástupcov a obhajcov so sídlom v USA“.
Mníchovská bezpečnostná konferencia tiež stiahla pozvanie pre predstaviteľov iránskej vlády pre zásahy proti protestujúcim.