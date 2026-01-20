Počet obetí protestov v Iráne dosiahol najmenej 4 029

Ľudskoprávna organizácia HRANA uviedla, že zadržali viac ako 26-tisíc ľudí. Niektorým z nich môže hroziť trest smrti.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Demonštranti pochodujú ulicami Teheránu. Foto: UGC via AP
Irán Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Irán

Počet obetí protestov v Iráne dosiahol najmenej 4 029. Ako referuje web Euro News, uviedla to v utorok ľudskoprávna organizácia HRANA so sídlom v USA.

Podľa HRANA zo 4 029 obetí tvorili 3 786 demonštranti, 180 ľudí napojených na iránsku vládu, 28 detí a 35 civilistov, ktorí sa na protestoch nezúčastnili. Upozorňuje však, že skutočný počet obetí môže byť výrazne vyšší. Vláda v krajine celoplošne vypla internet, a preto odtiaľ preniká len málo informácií. Zadržali viac ako 26-tisíc ľudí. Niektorým z nich môže hroziť trest smrti.

Protesty, ktoré odštartovala prudko rastúca inflácia, sa teraz domáhajú ukončenia vlády duchovenstva pod vedením ajatolláha Alího Chameneího.

Alí Chameneí v sobotu po prvýkrát priznal, že protesty si vyžiadali „niekoľko tisíc“ obetí, z čoho obvinil Spojené štáty.

Iránskemu ministrovi zahraničných vecí Abbásovi Arakčímu zrušili pozvánku na Svetové ekonomické fórum vo švajčiarskom Davose. Arakčí rozhodnutie odsúdil a uviedol, že organizátori fóra „zrušili moju účasť v Davose na základe lží a politického tlaku zo strany Izraela a jeho zástupcov a obhajcov so sídlom v USA“.

Mníchovská bezpečnostná konferencia tiež stiahla pozvanie pre predstaviteľov iránskej vlády pre zásahy proti protestujúcim.

Okruhy tém: iránsky režim Obete Protesty v Iráne Protivládne protesty
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk