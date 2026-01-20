Jaslovské Bohunice získajú veľký jadrový zdroj, v pláne sú však aj malé modulárne reaktory

Štyri reaktory LFR-AS-200 s celkovým výkonom 800 MW plánované v lokalite V1 majú ako zdroj energie využívať palivo MOX, ktoré bude vyrobené z vyhoretého jadrového paliva.
Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice. Foto: ilustračné, SITA
Okrem zámeru výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach s výkonom približne 1 200 MW je pre túto lokalitu na stole aj zámer výstavby malých modulárnych reaktorov, ktoré by ako zdroj energie využívali recyklované vyhoreté jadrové palivo.

Objednali štúdie realizovateľnosti

Spoločnosť Newvys, ktorá je spoločným podnikom Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) a inovatívnej európskej spoločnosti newcleo si aktuálne objednala štúdie realizovateľnosti pre umiestnenie pokročilých modulárnych reaktorov a pre ich výstavbu v lokalite V1 v Jaslovských Bohuniciach.

Štúdiu realizovateľnosti pre výstavbu rýchleho olovom chladeného pokročilého modulárneho reaktora typu LFR-AS-200 v lokalite V1 v Jaslovských Bohuniciach dodá za 1 175 000 eur newcleo. Spoločnosť Newvys si zároveň objednala štúdiu realizovateľnosti pre posúdenie vhodnosti lokality V1 Jaslovské Bohunice pre umiestnenie pokročilých modulárnych reaktorov. Jej dodávateľom bude za 1,2 milióna eur Jadrová a vyraďovacia spoločnosť.

Využitie vyhoretého jadrového paliva

Štyri reaktory LFR-AS-200 s celkovým výkonom 800 MW plánované v lokalite V1 majú ako zdroj energie využívať palivo MOX, ktoré bude vyrobené z vyhoretého jadrového paliva. Vyhorené jadrové palivo by sa malo prepracovávať vo Francúzsku a následne by sa z neho v plánovanom francúzskom MOX zariadení, ktoré patrí spoločnosti newcleo, mali vyrábať nové palivové tyče. Tie sa potom využijú na výrobu elektriny v pokročilých reaktoroch LFR-AS-200, čím sa dosiahne uzavretý palivový cyklus.

V roku 2025 podpísali Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. a spoločnosť newcleo zmluvu o založení spoločného podniku Centrum pre rozvoj využitia vyhoretého jadrového paliva (CVP). V závere minulého roku došlo k zmene názvu podniku na Newvys. JAVYS v ňom vlastní 51 % a newcleo 49 % akcií.

