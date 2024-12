Moldavský parlament schválil výnimočný stav v energetike pre obavy, že Rusko zastaví dodávky plynu

Moldavský parlament v piatok schválil vyhlásenie výnimočného stavu v energetickom sektore pre obavy, že Rusko by túto zimu mohlo krajinu ponechať bez dostatočných dodávok zemného plynu. Núdzový stav sa začne 16. decembra a potrvá 60 dní.

Moldavský premiér Dorin Recean povedal, že jeho krajina čelí „výnimočnej situácii“, v ktorej by Moskva mohla využiť energie ako zbraň s cieľom Moldavsko destabilizovať. Rumunský minister energetiky Sebastian Burduja však vo štvrtok povedal, že Rumunsko má zdroje na podporu Moldavska, „ak si to situácia vyžiada“. Podľa jeho slov by to bolo „povinnosťou… tvárou v tvár agresii prichádzajúcej z východu“.

Prezidentské voľby v Moldavsku v októbri vyhrala prozápadná úradujúca hlava štátu Maia Sanduová, takže na svojom poste zostáva druhé funkčné obdobie. Voľby sprevádzali tvrdenia o ruskom zasahovaní s cieľom zastaviť prozápadné smerovanie krajiny. Rusko ovplyvňovanie moldavských volieb popiera.