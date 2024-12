Ministerka Saková už prezradila, koľko bude stáť plošná energopomoc

Plošná energopomoc nás bude stáť stovky miliónov eur. Ministerka hospodárstva Denisa Saková v relácii TA3 V politike prezradila, že na plošnú pomoc s drahými energiami pôjde zo štátneho rozpočtu 280 miliónov eur.

Ak sa samozrejme vládni politici rozhodnú pre plošnú pomoc. Tieto peniaze by mali v budúcom roku smerovať najmä na sanovanie cien plynu a tepla pre domácnosti.

Pomôže vláda helikoptérovými peniazmi?

Či nakoniec vláda pomôže domácnostiam s cenami energií takzvanými helikoptérovými peniazmi, rozhodne ešte podľa ministerky koaličná rada aj na základe definitívnych cenových rozhodnutí, ktoré má Úrad pre reguláciu sieťových odvetví predstaviť v pondelok.

„Keby bola plošná pomoc na základe spotreby plynu a na základe spotreby tepla pri tých súčasných cenách tak tá energopomoc plošná by mala byť niekde okolo 280 miliónov eur. Budeme mať finálne cenníky, prerátame to a pôjdeme na koaličnú radu a budeme to komunikovať,“ povedala Saková.

V hre zostáva aj adresná pomoc

V hre podľa ministerky Sakovej stále zostáva aj adresná pomoc, ktorú má ministerstvo podľa nej pripravenú.

„Adresná pomoc sa tvorí roky. Prišla som na ministerstvo hospodárstva a ja som tam k adresnej pomoci nenašla nič. Napriek tomu máme viacero modelov na adresnú pomoc a aj na plošnú pomoc. Ľuďom pomôžeme s vysokými cenami energií,“ konštatovala Saková.