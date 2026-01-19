Až 90 percent ľudí s obezitou priznáva negatívny dopad na psychiku, novoročné predsavzatia chudnutia bez podpory nefungujú

Daná globálna spoločnosť v dôsledku svojich zistení vyzýva na zmenu prístupu.
Nadváha, obezita
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Zlý vplyv obezity na duševné zdravie uvádza takmer 90 % ľudí, ktorí ňou trpia. Vyplýva to z výsledkov európskeho dopytovania prieskumnej agentúry Focal Data pre dánsku farmaceutickú spoločnosť Novo Nordisk s takmer 10,5-tisíca respondentami, pričom približne štvrtina z nich trpí obezitou. Informovala o tom firma Novo Nordisk Slovakia.

Najväčšia zdravotná výzva

Obezita patrí medzi najväčšie zdravotné výzvy súčasnosti. Celosvetovo ňou trpí každý siedmy človek a v nasledujúcom desaťročí sa očakáva, že zasiahne dve miliardy ľudí, uviedla daná firma. Doplnila, že obezita pre mnohých znamená zhoršený zdravotný stav, nižšiu kvalitu života a zároveň predstavuje výraznú ekonomickú záťaž pre spoločnosť.

Najčastejšími pocitmi, s ktorými žijú obézni ľudia, sú izolácia a stigma, zhodnotila uvedená firma. Osemdesiatpäť percent respondentov si myslí, že ľudia s obezitou čelia stigmatizácii.

Len necelá polovica dopytovaných s obezitou má pocit, že spoločnosť ju vníma ako chronické ochorenie a nie ako ich osobnú voľbu. Viac ako 40 % respondentov pritom ale nevie, že Svetová zdravotnícka organizácia považuje obezitu za komplexné chronické ochorenie, vyčíslil prieskum.

Novoročné predsavzatia

Novoročné predsavzatia, ktoré sa týkajú chudnutia, pritom vydržia v priemere iba 17 dní od začiatku roka, uviedla dánska firma. Doplnila, že niekedy v tomto období môže človek naraziť aj na quitter’s day, teda deň, kedy ľudia s týmito predsavzatiami končia.

Generálna riaditeľka Novo Nordisk Patricia Kabáth zhodnotila, že kultúra novoročných predsavzatí je síce myslená dobre, no často podľa Kabáth posilňuje zjednodušený a škodlivý pohľad na obezitu, že treba jesť menej a viac sa hýbať. „Keď sa nedarí chudnúť, ľudia sa hanbia a obviňujú samých seba,“ vysvetľuje s tým, že obezitu mnohí stále aj na základe výsledkov uvedeného prieskumu považujú za otázku životného štýlu.

Viac ako 80 % respondentov dopytovania sa domnieva, že kultúrne očakávania, ktoré sa týkajú vzhľadu a hmotnosti, majú negatívny vplyv na jednotlivcov v spoločnosti. Osemdesiatšesť percent dopytovaných uvádza negatívny dopad na sociálne vzťahy.

Nedostatok podpory

Z prieskumu tiež vyplynulo, že 55 % obéznych ľudí, ktorí sa v januári pokúšajú schudnúť, považuje nedostatok podpory za najväčšiu prekážku. Pre tých, ktorí s obezitou žijú, tak môžu byť novoročné predsavzatia obzvlášť veľkou záťažou na ich psychiku. Menej než polovica obéznych ľudí má pocit, že ich okolie ju chápe ako chronické ochorenie.

Necelých 20 % ľudí s obezitou pociťuje, že zdravotnícki pracovníci plne rozumejú ich problémom a obavám. Viac ako 70 %respondentov dopytovania, ktorí trpia obezitou, súhlasí s tým, že diskusia by sa mala viac zameriavať na celkové zdravie a pohodu, nie iba na čísla na váhe.

Odvážna a dlhodobá cesta

Daná globálna spoločnosť v dôsledku svojich zistení vyzýva na zmenu prístupu. Namiesto krátkodobých predsavzatí je podľa nej potrebné zamerať sa na silu kolektívnej starostlivosti, teda siete zdravotníckych odborníkov, rodiny, priateľov a komunity, ktorá dokáže podporiť dlhodobé a udržateľné zlepšenie zdravia.

Zvládanie obezity je, na podľa slov Patricie Kabáth, odvážna a dlhodobá cesta, no nikto by podľa nej nemal mať pocit, že je na to sám.

„Chceme byť súčasťou riešenia. Znamená to pokračovať v inováciách a výskume liečby obezity ako chronického ochorenia. Ak presunieme pozornosť od samotného chudnutia k celkovému zdraviu, duševnej pohode a podpore zo strany okolia, môžeme sa posunúť od zlyhaní pri predsavzatiach smerom k spoločnému odhodlaniu. Je teda čas prestať sa obviňovať a začať pristupovať k obezite s empatiou a prostredníctvom vedeckého poznania,“ vyhlásila.

Novo Nordisk dodala, že prieskum uskutočnila v období od 11. do 15. decembra minulého roku. Vzorka respondentov, ktorí boli všetci dospelí, bola rodovo vyvážená a dopytovanie bolo v súlade so všetkými pravidlami Market Research Society, britskej organizácie pre prieskum.

