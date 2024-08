Česi stále majú najlacnejšie pohonné látky v regióne. Prečo je to tak?

Motoristi už dlhšiu dobu najlacnejšie natankujú v Českej republike. Ako uviedol hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda, je to vďaka tomu, že Česko stále vo veľkom nakupuje lacnú ruskú ropu.

Podiel ruskej ropy klesol

„Kľúčovým dôvodom je to, že stále dovážajú relatívne vysoký podiel ruskej ropy, ktorá je pre západné sankcie v zľave. Vlani bol podiel ruského ropného dovozu do Česka vysoký, dosahoval 58 %. Čo dokonca znamená navýšenie oproti zhruba 50-percentnému dlhodobému priemeru v rokoch pred vojnou na Ukrajine,“ uviedol Kovanda. V prvom polroku tohto roka podiel ruskej ropy na dovozu do Česka klesol na 40 %.

„To je však zatiaľ logicky číslo len za šesť mesiacov tohto roka, takže sa nedá porovnať s predchádzajúcimi ciframi za celé roky. Hlavne aj 40-percentný podiel je stále relatívne dosť vysoký, teda aspoň na pomery krajín EÚ,“ dodal Kovanda.

Česko znížilo podiel len o desať percent

Poľsko do vypuknutia vojny dovážalo z Ruska 60 % ropy. Od začiatku minulého roka z Ruska nedováža žiadnu ropu. Rumunsko zase podiel ruskej ropy redukovalo z 80 % pred inváziou na minuloročných 5 %.

„Česko teda znížilo podiel len z 50 na 40 %, zatiaľ čo Poľsko z 60 na prakticky 0 % a Rumunsko z 80 na 5 %. Proti poľskému a rumunskému zníženie je to české len nevýrazné. Aj preto Česi tankujú lacnejšie ako Poliaci či Rumuni,“ konštatoval Kovanda.