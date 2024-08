Zlacňovanie na slovenských pumpách bude pokračovať. Kde sa majú dovolenkári vyhnúť tankovaniu?

Slovenskí motoristi sa môžu tešiť na ďalšie zlacňovanie na našich čerpacích staniciach. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, vďaka ostatnému vývoju na ropnom trhu by zlacňovanie na našich čerpacích staniciach malo ďalej pokračovať.

Analytik predikuje, že cena benzínu by mala klesnúť ráznejšie pod 1 euro a 60 centov a cena nafty klesne pod 1 euro a 50 centov. „Tankovanie by malo byť najlacnejšie od začiatku júna,“ dodal Pánis. „Nasledujúci týždeň by nás neprekvapilo, ak by ceny marginálne klesli,“ dodal analytik 365.bank Tomáš Boháček.

Najlacnejší je stále v Česku

Zlacňovanie pokračuje aj v okolitých krajinách. Naďalej platí, že zo susedných členských krajín EÚ je benzín najlacnejší v Českej republike, kde po prepočte na eurá stojí približne 1 euro a 50 centov a zhruba rovnako zaň zaplatí motorista aj v Poľsku.

V Maďarsku je benzín o približne päť centov lacnejší ako u nás a stojí okolo 1 eura a 55 centov. V Rakúsku sú jeho ceny v priemere o cent drahšie ako u nás.

„Na ceste k Jadranu možno v Slovinsku natankovať pod 1 euro a 55 centov a Chorvátsku cenovka benzínu tesne prevyšuje 1 euro a 60 centov. V Taliansku ako ďalšej obľúbenej dovolenkovej destinácii sa cena benzínu pohybuje na úrovniach okolo 1 euro a 85 centov a v Grécku tesne pod 1 euro a 90 centov. V Bulharsku stojí 1 euro a 33 centov a v Rumunsku okolo 1 eura a 50 centov,“ dodal Pánis.

Kde natankovať plnú nádrž?

Najlacnejšiu naftu zo susedných krajín majú v Česku s priemernou cenou okolo 1 eura a 45 centov. V Poľsku sú jej ceny na úrovni slovenských, teda tesne nad 1 euro a 50 centov. V Maďarsku je drahšia ako u nás, keď stojí asi 1 euro a 57 centov a Rakúsku takmer 1 euro a 60 centov.

Na ceste k Jadranu sa oplatí natankovať plná nádrž, keďže aj v Slovinsku (1 euro a 55 centov) a aj v Chorvátsku (1 euro a 59 centov) je drahšia ako u nás.

„To isté platí aj v prípade Talianska (1 euro a 73 centov) a Grécka ( 1 euro a 64 centov). Podstatne lacnejšiu naftu má však Bulharsko, kde stojí okolo 1 euro a 30 centov,“ spresnil Pánis.

Cena nafty je u nás zväčša nižšia

Ako dodal pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, domáce ceny benzínu aj v polovici leta patria stále medzi najvyššie spomedzi okolitých krajín s výnimkou Rakúska, kde je však rozdiel iba 1 cent.

Najviac vieme na benzíne spomedzi okolitých krajín ušetriť v Česku či v Poľsku, a to v priemere 8,5 centa na liter. Cena nafty je u nás zväčša nižšia ako u našich susedov s výnimku Česka, kde na litri ušetríme 6 centov.

„Ak by sme sa rozhodli ísť už na dovolenku autom, tak napr. pri ceste do Chorvátska sa nám oplatí natankovať plnú nádrž benzínu stále v Maďarsku za 1,55 eua za liter a následne ju doplniť priamo v Chorvátsku, kde sú však ceny benzínu u nafty v čase vrcholiacej letnej sezóny už vyššie ako u nás,“ uviedol Boháček.

Pri ceste do Talianska tankujte doma

Ak je našou auto-dovolenkovou destináciou vzdialenejšie Bulharsko, oplatí sa nám podľa neho smerovať tankovanie až na cieľ, kde stále vieme ušetriť na benzíne 26 centov a na nafte 20 centov na liter.

Aj analytik Boháček vystríha pred tankovaním v Taliansku. „Pri ceste do Talianska sa nám vyplatí tankovať opäť raz doma, keďže „po ceste“ aj priamo v krajine sú ceny pohonné látky vyššie, rádovo v priemere o 23 centov,“ upozornil Boháček.

Ceny benzínu a nafty

Priemerné ceny palív na domácich čerpacích staniciach v 30. týždni tohto roka sa podľa údajov Štatistického úradu SR ďalej znížili.

Cena natural 95-oktánového benzínu sa v priemere predávala za 1,592 eura za liter a cena 98-oktánového benzínu sa predávala za rovných 1,8 eura za liter (-2 eurocenty na liter).

Liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili v priemere za 1,505 eura za liter. „V porovnaní s koncom júla minulého roka, tak tankujeme o viac ako 2 % lacnejšie,“ dodal Boháček.

Cena ropy klesá už štvrtý týždeň

Ropa stratila v minulom týždni približne päť percent, keď severomorský benchmark Brent klesol hlbšie pod 80- dolárovú métu a texaská ropa WTI pod 75 dolárov. Séria poklesu ropy sa natiahla už na štvrtý týždeň za sebou.

Pod negatívny vývoj komodity sa v minulom týždni podľa Pánisa podpísalo zverejnenie viacerých slabých makroekonomických predstihových ukazovateľov zo Spojených štátov, Číny a eurozóny, troch kľúčových ekonomických regiónov, ktoré naznačujú pomerne slabý ekonomický rast.

Prognózy na august

„Faktor slabnúcej ekonomickej aktivity prevážil nad opäť rastúcim geopolitickým napätím z Blízkeho východu, kde sa ešte v druhej polovici júla črtali čoraz jasnejšie obrysy dohody o prímerí medzi Hamasom a Izraelom. Ani raketový útok na športové podujatie na Izraelom okupovaných sýrskych Golanských výšinách, izraelská odveta na Libanonský Hizballáh, počas ktorej zahynul jeden z jeho lídrov Fuád Šukra a bombový atentát na najvyššieho politického vodcu Hamasu Ismaíla Haníjiho v Teheráne spolu s oznámenou pomstou Iránu však nedokázali trvalejšie podporiť ceny ropy. To dokumentuje mieru nervozity medzi obchodníkmi zo slabosti dopytu,“ uviedol Pánis.

„Náš výhľad pre ceny ropy ostáva neutrálny s rizikom rastu. Vzhľadom na prebiehajúcu sezónu a vyšší dopyt, očakávame obnovenie rastu v priebehu augusta. Na našich čerpacích staniciach očakávame pretrvanie súčasných cien s rizikom ich mierneho rastu v priebehu augusta,“ uzavrel Boháček.