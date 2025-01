Babiš chce znárodniť akcie súkromných subjektov v skupine ČEZ. Berie si príklad z Macrona a Slovákov - VIDEO

Český expremiér Andrej Babiš priznal, že v prípade úspechu v tohtoročných parlamentných voľbách chce znárodniť akcie súkromných subjektov v skupine ČEZ, ktorá je najväčším výrobcom elektriny v Česku.

„Samozrejme, chceme robiť tento projekt. Hovoril som o tom opakovane. Chceme vykúpiť 30 percent minoritných akcionárov za peniaze ČEZ-u. Takže štátny rozpočet to nebude stáť ani korunu,“ vyhlásil Babiš v podcaste Chuť moci, kde tiež povedal, že súkromné subjekty si počas štyroch rokov súčasnej českej vlády vytiahli z ČEZ-u na dividendách 200 miliárd korún.

Musí to prebehnúť v rámci zákonov

Tvrdí, že samotný proces vykúpenia akcií bude otázkou vyjednávania. „Chceme to urobiť. Je to to najdôležitejšie, pretože elektrinu potrebujeme všetci. Emmanuel Macron to vo Francúzsku spravil s EDF. Zastropoval, ale najprv vykúpil akcie. Musí to všetko prebehnúť v rámci našich zákonov. Musí to prebehnúť tak, aby nebol ohrozený ČEZ, jeho ekonomická stabilita, investície do jadra a tak ďalej,“ dodal.

Babiš nechcel zachádzať do detailov, ale poznamenal, že „za elektrinu vlani Česi zaplatili viac než väčšina Európy“. „A prečo? No preto, že im vláda uľavuje menej než susedom. Alebo vôbec. Vláda nechala zarobiť výrobcov elektriny. My sme to chceli zastropovať. Tak ako Slováci. Povedali Křetínskemu: ‚Buď nízka cena pre občanov alebo windfall tax.‘ Normálny deal. Biznis. Ale to pán politológ, ktorý ničí našu krajinu, nemôže pochopiť,“ skonštatoval Babiš.