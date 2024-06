Američania uviedli do prevádzky dva nové jadrové reaktory, výstavbu dokončili sedem rokov po termíne

V Spojených štátoch amerických po troch dekádach do prevádzky uviedli dva nové jadrové reaktory, a to v elektrárni Vogtle v štáte Georgia. Každý blok má inštalovaný výkon 1117 megawattov.

Zdvojnásobnenie rozpočtu stavby

Radosť však kazí skutočnosť, že na dokončenie nových blokov vo Vogtle sa čakalo oveľa dlhšie, než sľuboval pôvodný harmonogram. A v súvislosti s tým stúpol rozpočet. Informuje o tom web hrot24.cz.

Energetická spoločnosť Southern Company bloky dokončila o sedem rokov neskôr, ako sa plánovalo. Rozpočet stavby sa viac ako zdvojnásobil, a to z plánovaných 14 miliárd dolárov až na 35 miliárd dolárov, uvádzajú nezávislé odhady.

Podpredseda komisie pre verejné služby v štáte Georgia Tim Echols dokonca radí ostatným americkým štátom, aby sa cestou výstavby úplne nových blokov nevyberali, pokiaľ nebude jasne definovaný rozpočet, ktorý nemožno prekročiť.

Modernizácia a prestavby

Varovanie však možno ani nebolo potrebné. Ďalšie jadrové reaktory sa teraz v USA nestavajú a plánuje sa iba modernizácia a prestavby existujúcich jadrových elektrární. Sektor jadrovej energetiky sa tiež spolieha na technológiu malých modulárnych reaktorov. Ale aj v tomto segmente sa dotiahnutie komerčne životaschopného modelu odkladá.

Naopak Čína vďaka štedrým vládnym dotáciám pravdepodobne do 2030 USA v počte jadrových reaktorov predbehne. Tento rok Peking dokončí štyri reaktory a v nasledujúcich rokoch by ich mohlo byť aj desať ročne. V USA je teraz v prevádzke 93 jadrových blokov, v Číne to je 55 reaktorov.

Americký jadrový biznis tak pôjde skôr cestou modernizácie súčasných elektrární a zvyšovania ich výkonu.

Priemyselná skupina podporujúca záujmy amerického jadrového sektora Nuclear Energy Institute odhadla, že do roku 2032 sa celkovo zvýši výkon existujúcich reaktorov o 2,5 gigawattu. Jadrový operátori sa spoliehajú aj na daňové stimuly, ktoré ponúka administratíva Joea Bidena.