V športovom SITE (rozhovor): Škriniar mediálne reči o jeho odchode z PSG vníma, ale od trénera nič také nepočul (video)

Zdravotné problémy s chrbtom, prestup z talianskeho klubu Inter Miláno do Paríža Saint-Germain, svadba s milovanou Barborou, aklimatizácia vo francúzskej metropole, potvrdenie postupu na EURO 2024 v Nemecku, zranenie členka, boj o miesto v zostave, príprava na európsky šampionát. To všetko absolvoval za necelý jeden kalendárny rok kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar, ktorého sme privítali ako hosťa v našej tradičnej relácii V športovom SITE.

Sezóna dvoch tvárí



„Všetko letí veľmi rýchlo, ale súvisí to s dobou, ktorú aktuálne žijeme. Pribúda zápasov, menej sa trénuje a nie je veľa času na odpočinok, ten si vychutnám až po skončení majstrovstiev Európy,“ začal rozprávanie 29-ročný rodák zo Žiaru nad Hronom.

„Sezónu 2023/2024 by som rozdelil na dve polovice. Tá prvá pred zranením členka bola veľmi pozitívna, veď som bol po brankárovi Donnarummovi druhý najvyťažovanejší hráč v mužstve. Potom však prišlo zranenie, ktoré ma na tri mesiace vyradilo z hry. Po návrate som ma tom z logických dôvodov nebol po fyzickej stránke najlepšie, nebol som ešte na sto percent fit, pričom moja hra je v značnej miere závislá na fyzických dispozíciách. Ostatní chlapci boli v procese a to sa pomerne náročne dobieha,“ priblížil ostatné dva mesiace Škriniar.

Slová o nespokojnosti od trénera nepočul

Odohraných minút na Milanovom konte bolo v závere ligovej sezóne menej ako čakala časť futbalovej verejnosti či novinári. Najmä tí francúzski nešetrili kritikou a vytrvalo prinášali informácie, že so slovenským stopérom nevládne v Paríži spokojnosť, že je na predaj a podobne.

„Články preberali aj slovenské médiá, ktoré so mnou prakticky ani neboli od novembra v kontakte a myslím si, že ani nevedeli ako sa cítim a v akom som stave. To, že som údajne na odchode a že so mnou nevládne spokojnosť som nejakým spôsobom vnímal. Avšak podobné slová o odchode či nespokojnosti som od trénera či vedenia klubu nepočul. Človeka to zamrzí a to hlavne kvôli rodičom, ktorí týmto názorom boli vystavení možno ešte viac ako ja. Sú to články v štýle „jeden povedal toto, ja som počul toto“ a ono sa to potom nabaľuje,“ vysvetlil stopér, ktorý sa už o dva týždne predstaví na svojom treťom európskom šampionáte.

Dortmund bol hrateľným súperom

Parížania neboli v tejto sezóne ďaleko od vysnívaného treble. Ligovú súťaž podľa očakávania ovládli s komfortným bodovým vankúšom, na konci mája triumfovali aj vo Francúzskom pohári, no v prestížnej Lige majstrov im stopku vystavil v semifinále nemecký tím Borussia Dortmund.

„Bolo to veľmi nešťastné vypadnutie. V dvojzápase sme nastrelili sedemkrát konštrukciu bránky, mali sme neuveriteľne veľa premrhaných šancí. Cítili sme, že sme mohli dosiahnuť viac. Dortmund bol hrateľný súper, i keď zároveň veľmi kvalitný,“ vysvetlil akademik MŠK Žilina.

Mbappé nie je arogantný, je zdravo sebavedomý

Okrem bojov o trofeje v parížskom veľkoklube rezonovala aj rozlúčka hviezdneho Kyliana Mbappého, ktorý po siedmich rokoch opúšťa Park Princov a podľa indícii zamieri do španielskeho Realu Madrid.

„Rozlúčili sme sa s ním. Zorganizoval spoločnú tímovú večeru, ktorá bola aj trochu emotívna ale bol to príjemne strávený čas. Ja osobne mám s Kylianom veľmi dobrý vzťah. Niekto, kto ho nemal možnosť spoznať, o ňom tvrdí, že je arogantný, ale s tým nesúhlasím. Je len zdravo sebavedomý hráč a človek. Aj ja mám niekedy problém prejsť sa v pokoji po meste, no on to má miliónkrát náročnejšie, pretože ľudia sa mu hádžu okolo krku a je stále pod tlakom a v epicentre diania,“ povedal na adresu jedného z najlepších hráčov na svete Škriniar.

O hernej tvári reprezentácie na Euro 2024

Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká už o dva týždne začiatok tretieho šampionátu, na ktorý sa prebojovala v ére samostatnosti. Na dvoch predchádzajúcich Milan Škriniar nechýbal, no tento rok pocestuje na turnaj v roli kapitána tímu.

„Myslím si, že sme sa za tie roky posunuli najmä po taktickej stránke. Mám pocit, že lepšie rozumieme rizikám ofenzívnej či defenzívnej hry. Nepoviem vám teraz konkrétny cieľ, ktorý by sme si mali stanoviť, ale viem, že by sme chceli hrať svoju hru založenú na vysokom pressingu. Cestou nebude sa prispôsobovať súperom, ak ta len z časti. My musíme hrať svoju hru a prinútiť súperov, aby sa prispôsobovali oni nám,“ uzavrel hosť relácie V športovom SITE Milan Škriniar.

