V športovom SITE: Radšej som hral proti Fínom či Kanaďanom, ako proti Nemcom, vraví Graňák (rozhovor)

Rekordných 196 reprezentačných štartov, účasť na dvanástich svetových šampionátoch, 74 duelov na majstrovstvách sveta, striebro z MS 2012, tituly zo Švédska, Ruska a Česka. To je len pár faktografických údajov, na ktoré narazíte, keď sa pozriete na jeho kariéru.

Na slovenský hokej nezanevrel

Inteligencia na ľade i mimo neho, príkladný prístup, schopnosť reagovať na rôzne okolnosti a profesionalizmus boli a stále sú v jeho podaní závideniahodné. Hosťom najnovšieho vydania relácie V športovom SITE bol hokejový „Peter Pekarík“ Dominik Graňák.

Aktuálne sa 40-ročný rodák z českého Havířova, ktorý zavesil korčule na klinec v tichosti na jeseň 2022, venuje partnerke a 4-mesačnému synčekovi Filipovi. Čas mu vypĺňa aj rodinný podnik, no nezanevrel ani na slovenský hokej.

„Zápasy Slovenska budem pochopiteľne sledovať a držať chalanom palce. Nevylučujem, že pôjdem do Ostravy aj osobne, ak mi to povinnosti umožnia. Pokiaľ ide o šance našej reprezentácie, tie sa odhadujú veľmi ťažko. Hokejová verejnosť u nás vždy silu kádra vníma optikou toho, koľko chalanov príde zo zámoria. Teraz ich bude viac ako po iné roky, ale je potrebné si uvedomiť, že aj ostatné tímy ich budú mať vo svojom jadre,“ povedal bývalý obranca.

Jeden z naj zážitkov v kariére

Dominik, paradoxne, absolvoval svoj prvý šampionát pred 20 rokmi, práve v Ostrave, kde prispel k štvrtému miestu. Vtedy bol súčasťou kádra nabitého hviezdami ako Zdeno Chára, Miroslav Šatan, Marián Hossa, Marián Gáborík či Pavol Demitra.

„Doteraz je to jeden z mojich najväčších zážitkov v kariére. Jediné, čo tomu turnaju chýbalo, bola medaila. Mali sme na to silu a zodpovedali tomu výkony. Neodohrali sme jeden vyložene zlý zápas. Možno ten o 3. miesto proti Američanom. Ja som sa vtedy cítil ako debutant veľmi dobre a to po hokejovej i ľudskej stránke,“ povedal Graňák a doplnil: „Aj teraz máme na papieri silný tím s výraznými individualitami a navyše je stále dosť mladý. To je trocha odlišné ako pred 20 rokmi. Aktuálne sa v reprezentácii pracuje s mladšími hráčmi, pretože hokej je dynamickejší, viac atletický, rýchlejší a v neposlednom rade vyrovnanejší. Šance na úspech sa preto odhadujú ťažšie ako pred 20 rokmi. Teraz to už nie je o veľkej šestke, veď sme videli, čo dokázali na ostatných turnajoch Lotyši či Nemci.“

Veľmi dôležité úvodné zápasy

S turnajovou fázou v Ostrave bude spojená aj určitá dvojsečná zbraň, a síce, vysoký počet slovenských fanúšikov. Tí budú na jednej strane hlasivkami hnať Ramsayho zverencov dopredu, no na strane druhej, to logicky prináša istú dávku tlaku.

„Áno súhlasím. Preto budú veľmi dôležité úvodné zápasy, najmä ten prvý proti Nemecku. Keď sa tímu darí, tak hráči prirodzene viac vnímajú pozitívnu podporu ako tlak. Trúfam si však povedať, že súčasná generácia mladých hráčov je na tlak lepšie pripravená ako napríklad my v roku 2015, keď nás to v Ostrave pohltilo,“ ozrejmil Graňák, ktorý svoje posledné MS odohral v roku 2018, už pod taktovkou Kanaďana Craiga Ramsayho.

Dominik priznal, že úvodný súper Slovenska na turnaji za riekou Moravou nepatril ani zďaleka k jeho obľúbeným. „Počas mojej reprezentačnej kariéry som Nemcov vždy vnímal ako najmenej príjemného súpera zo všetkých. Ak by som mal prstom ukázať na nejaký reprezentačný tím, proti ktorému som nerád hral, boli by to práve oni. Priznám sa, že radšej by som hral proti Kanade alebo Fínsku. Zápasy proti nim boli vždy zlomové. Sú veľmi disciplinovaní, výborné bránia a nerobia zbytočné chyby či fauly a v posledných rokoch zapracovali aj na kreativite a hľadaní hokejových riešení. Myslím si, že chlapcov hneď na úvod čaká extrémne náročný súper,“ uzavrel rekordér v počte reprezentačných štartov.

