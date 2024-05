V športovom SITE (rozhovor): Neustále sa rozširujeme a to ma teší, tvrdí footgolfer Bartko

Footgolf patriaci medzi najmladšie športy na Slovensku, ako už vyplýva z názvu, kombinuje dva rôzne športy, a síce, futbal a golf. Ponúka skvelý relax v kultúrnom prostredí, na čerstvom vzduchu, často v prírode.

FootGolf sa hrá s klasickou futbalovou loptou (veľkosť 5) na ihrisku, ktoré je na to určené. Prevažne sú týmito ihriskami golfové ihriská, avšak footgolfová jamka má priemer 53 cm. Pravidlá sú podobné pravidlám golfu. Vo svete združuje hráčov Medzinárodná federácia pre FootGolf (FIFG).

Záujem o footgolf neustále rastie

Na Slovensku je najvyššou autoritou Slovenská Footgolfová Asociácia (SFGA) a práve jej generálneho sekretára a zároveň štvornásobného majstra Slovenska Tomáša Bartka sme si pozvali do pravidelnej relácie V športovom SITE.

„Footgolf vznikol pred 14-15 rokmi v Holandsku, kde sa hráči snažili loptu kopnúť čo najbližšie k stromu. Potom im napadlo vykopať jamku a začalo sa to definitívne podobať na footgolf ako ho poznáme v súčasnej podobe. Pokiaľ ide o Slovensko, tak o chvíľu budeme mať 10 výročie vzniku tohto športu u nás,“ začal Bartko svoje rozprávanie.

Záujem o footgolf pod Tatrami, no i vo svete neustále rastie. Aj napriek už 10 ročnej existencii, sa počet profi a tiež amatérskych hráčov zväčšuje.

„Povedal by som, že footgolfový boom u nás ešte pretrváva. Stále pribúdajú novo členovia v jednotlivých kluboch a v neposlednom rade kvitujeme aj to, že veľa firiem si ako event v rámci teambuildingu vyberie práve footgolf. Práve na takýchto akciách prichádzajú ľudia po prvý raz do kontaktu s footgolfom a mnohí pri ňom potom ostávajú,“ doplnil bývalý profesionálny futbalista, ktorý pár rokov po skončení kariéry presedlal k footgolfu.

Futbalisti majú výhodu

Podobnú cestu zvolil aj azda najznámejší slovenský footgolfer Ján Kozák ml, ktorý obsadil na MS 2016 tretie miesto.

„Tí, ktorí sa venujú či venovali futbalu majú vo footgolfe výhodu. Povedal by som, že je to o lepšej technike, Bývalí futbalisti majú viac druhov kopov, zatiaľ čo u nefutbalistov je to často o kopoch priehlavkom či špicom. Veľkou výhodou je aj to, ak dokáže footgolf realizovať kopy obomi nohami, lepšie sa tak pracuje s terénom a priestorom. Samozrejme, nechcem tým povedať, že nefutbalisti nemôžu byť dobrými footgolfermi, pretože aj také prípady máme, doplnil Tomáš Bartko.

Zatiaľ čo v začiatkoch prieniku footgolfu na športovú scénu bol najväčším problémom počet vyhovujúcich ihrísk, v súčasnosti sa ich počet zastabilizoval a je tu tendencia výstavby ďalších. „Aktuálne máme už viac ako desať footgolfových ihrísk a to po celom Slovensku. Rozširujeme sa, čo nás veľmi teší. Boli by sme radi ak by sa podarila výstavba ešte minimálne jednej plochy na východe krajiny a jedného ihriska na strednom Slovensku,“ doplnil Tomáš Bartko, ktorý má bohaté skúsenosti aj z medzinárodnej footgolfovej scény.

Na to aby sa footgolf naďalej rozvíjal, je potrebné aby vhodne kooperovali footgolfisti s golfistami. Tomáš Bartko tvrdí, že výrazne problémy sa počas takmer desaťročného spolunažívania nevyskytli. „Komunita slovenských golfistov nám praje, máme celkom dobré vzťahy. Samozrejme, že občas sa vyskytne nejaký problém, najmä keď sú na ihrisku českí hráči. Ale vždy si všetko vydiskutujeme. Dokonca v zime hrajú golfisti často na naše väčšie footgolfové jamky,“ ozrejmil s úsmevom Bartko.

Footgolferi a oblečenie

„Vysvetlil by som ešte systém súťaži a podujatí u nás. Máme slovenskú Tour, ktorá pozostáva z ôsmich kôl na ôsmich rôznych ihriskách. Na menších 9-jamkových ihriskách sa hrá štvorkolovo Slovenský pohár. Na a potom sú tu rôzne turnaje už pod hlavičkou Svetovej footgolfovej asociácie (WFGA). Hovoríme o dvojdňových turnajoch kategórie 250 či o väčších major turnajoch, ktoré sú viacdňové. Júnový Slovak Footgolf Open 2024 spadá to poslednej menovanej kategórie. Už teraz máme 350 prihlásených hráčov z 29 krajín. Turnaj sa uskutoční na ihrisku v Bernolákove. Bude to veľká akcia a pre nás niečo ako oslava footgolfu na Slovensku,“ doplnil funkcionár SFGA.

Ako teda postupovať v prípade, ak vás tento športu zaujme a túžiť si ho vyskúšať? „Záujemcovia o tento športu sa pokojne môžu ozvať jednotlivým footgolgovým klubom na Slovensku, prípadne priamo kontaktovať golfové ihrisko, kde sú aj footgolfové bránky a dohodnúť si termín. Chcel by som ešte upozorniť na dress code (pozn. predpísané oblečenie). Footgolferi by mali nosiť oblečené polokošele s golierom, footgolfové plátenné nohavice, štucky a ženy sukne. Ide o to, aby bola dodržaná určitá etika patriaca k prostrediu golfových ihrísk. Na nohách by mali byť turfy, nie kopačky, s tými vás na golfové ihrisko nepustia. A v neposlednom rade je potrebné si priniesť loptu,“ uzavrel úspešný footgolfer Tomáš Bartko.

V rozhovore s Tomášom Bartkom sa tiež dozviete:

čo je na footgolfe najpríťažlivejšie

aké sú ďalšie detaily súvisiace s pravidlami

aké úspechy Slovensko na footgolfovom poli dosiahlo

aké športové osobnosti prepadli footgolfu

či je footgolf finančne náročná šport

aké sú najväčšie slovenské footgolfové hviezdy

aké podujatia SFGA v najbližšom období čakajú

či bude footgolf niekedy na OH

ako to vyzerá s podporou od štátu

