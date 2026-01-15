Spraví väzba z Bombica martýra? Naď otvorene, ako chcú pritvrdiť, keby stíhaný extrémista zvažoval vstup do politiky! - VIDEO

Demokrati boli kritizovaní po tom, keď otvorene začali hovoriť o vypínaní tzv. dezinfowebov. Líder strany Jaroslav Naď vysvetlil, ako by takýto proces prebiehal a kto bude posudzovať, čo je vlastne dezinformácia. Zároveň odpovedal aj na otázku, či je v poriadku, že Daniel Bombic sedí už sedem mesiacov vo väzbe pre názor.
„Všetko musí byť robené v súlade so zákonom. To nie je tak, že si teraz niekto zmyslí, že sa vypne konkrétny web a to sa aj udeje,“ reagoval Naď na otázku. Pripomenul, že za ich pôsobenia, keď sa začala vojna na Ukrajine v roku 2022, sa prijal súbor opatrení tzv. Lex Ukrajina.
V rámci toho súboru opatrení bolo aj to, že sa umožní oprávneným orgánom, aby vypli konkrétny web alebo konkrétne médium. „Ale neboli to vláda Slovenskej republiky alebo ministerstvo obrany, alebo nedajbože Jaro Naď. Na to bol proces, ktorý bol schválený zákonom a na to, aby sa to mohlo vykonať museli prísť nejaké informácie buď od spravodajských služieb, alebo od ministerstva vnútra, polície, ministerstva financií atď., to sa dalo do Národného bezpečnostného analytického centra, kde sa tie informácie potvrdzovali, a keď sa potvrdili, že sú pravdivé, s jasným zdôvodnením to išlo na Národný bezpečnostný úrad, a ten cez mediálnu radu realizoval konkrétne opatrenia,“ vysvetľoval Naď s tým, že išlo o proces, ktorý trval pol roka.
„Čiže ak dneska niekto hovorí, že Naď vypínal weby, tak to je nezmysel. Jednoducho ja som bol informovaný ako minister obrany o tom, aké informácie tečú, ale to nebolo rozhodnutie nejakej konkrétnej osoby. To boli orgány, ktoré na to boli zákonom stanovené,“ prízvukoval ďalej. Ako ďalej doplnil, treba prijať adekvátnu legislatívu, ktorá prejde štandardným procesom a umožní, aby médiá, ktoré sú zjavne platené za zahraničia a šíria nepravdivé informácie, ohrozujú bezpečnosť ľudí alebo bezpečnostné záujmy štátu, aby tie neexistovali.
Bombic je vo väzbe, lebo porušil pravidlá
Exministra obrany sme sa pýtali aj na to, čo si myslí o prípade Daniela Bombica, a či je to v poriadku, že sedí už sedem mesiacov vo väzbe pre svoje názory.
„Nevidím jediný dôvod, prečo by som ja ako politik, a o to viac, že som opozičný politik a o to viac, že som mimoparlamentný politik, mal hodnotiť rozhodnutie súdov,“ reagoval na otázku Naď. „Veď on predsa dostal druhú šancu. Utekal pred spravodlivosťou do Veľkej Británie. On sa tam schovával, chodili mu tam kadejakí Fico, Danko, Šutaj Eštok, Kaliňák, Gašpar a neviem kto všetko. Chodili mu tam do tých jeho nadávackých relácií, ktoré vysielal a za čo bral ťažké peniaze,“ pokračoval ďalej.
„Keď nezávislý súd rozhodne, že konanie Daniela Bombica je protizákonné, tak nemám absolútne dôvod na to, aby som to spochybňoval. A to, že to spochybňujú predstavitelia tejto vlády, že útočia na nezávislý súd, tak to už je vrchol-vrcholov,“
„A potom prišla táto vláda, ktorá ho za naše peniaze, za možno 50-tisíc eur previezla z Británie vládnym špeciálom. Prišiel sem ako majster sveta, a dostal šancu od Najvyššieho súdu, ktorý povedal, že môže ostať na slobode, pokiaľ nebude páchať trestnú činnosť. A čo urobil on? Porušil pravidlá, ktoré boli stanovené. A tak ho Najvyšší súd dal opätovne do väzby, lebo on už tam mal byť aj predtým, ale utekal. Teraz sa odvolal na nejaké odvolacie orgány a všetky to potvrdili,“ vysvetľoval Naď.
Vo väzbe za vlády Smeru
Naopak podporovatelia a sympatizanti Bombica tvrdia, že je nevinný a spochybňujú jeho stíhanie. „Neviem komu je Bombic sympatický mimo tých politikov, ktorí sa ku nemu chodili priživovať. Pre mňa to je zásadný problém, keď niekto hajluje, keď niekto vyslovene útočí, či to sú ženy alebo muži, ale nechutne, ohovára, klame, osočuje, porušuje zákony, šíri extrémistickú agendu,“ hovorí Naď.
Podľa predsedu Demokratov to, že dnes SNS predkladá návrh do parlamentu, aby takéto konanie nebolo trestné, iba ukazuje to, že potom čo vládna koalícia urobila samoamnestiu na Tibora Gašpara a na mnohých ďalších, tak teraz potrebujú zmeniť zákon, aby trestný čin, ktorý spáchal Bombic, nebolo trestným činom a mohli ho pustiť na slobodu. „To je nenormálne. To je nemysliteľné a myslím si, že toto už prekračuje aj zdravý rozum,“ kritizoval Naď.
Lenže inštitúcie, ktoré dali Bombica do väzby, či neurobili týmto krokom medvediu službu a len utvrdia sympatizantov Bombica v tom, že existuje tu nejaký deep state, ktorý zasahuje do súdnictva a polície, a stíhaného extrémistu to len posilní, keď z neho urobia martýra.
„Mne je úplne jedno, aký má on (Bombic) pocit. Pre mňa je dôležité to, či človek koná v zmysle zákona alebo nie. On hovoril, že tu bola katastrofa, boj proti slobode prejavu za našej vlády, a že konečne prišla vláda Roberta Fica, ktorá tu akože zniesie raj na zemi. No a za tej vlády je v base,“ skonštatoval Naď s tým, že viacerí politici teraz od Bombica dávajú ruky preč, akurát SNS ho chce najnovšie amnestovať.
Extrémista zostane extrémistom
Na záver sme sa exministra obrany pýtali, či sa neobáva toho, že keď raz Bombic vyjde z väzenia, skončí niekde v politike práve týmto svojím príbehom, ktorým môže mnohých ľudí zaujať.
„Viete, jedna z vecí, ktorú my chceme ako Demokrati urobiť je to, že pokiaľ bol niekto právoplatne odsúdený, či za korupciu alebo za extrémizmus, tak by to nebolo tak, že zahľadením toho trestu môže ísť do politiky ako je to teraz; ale aby tam bolo nejaké prechodné obdobie, či päťročné alebo desaťročné, ktoré dáva priestor tej osobe, aby preukázala, že sa poučila, lebo môže človek zmeniť názor a to je v poriadku, ale musí tam byť nejaké skúšobné obdobie,“ prekvapil odpoveďou Naď.
„To nemôže byť tak, že Mazurek jeden deň hádže tam kamene a nadáva moslimom, rodine s deťmi. Aj keď tvrdil, že mu to nikto nepreukázal, že hádže kamene, tak asi tou rukou mával len tak a asi mal nejaký tyk. Je právoplatne odsúdený za rôzne vyjadrenia a na druhý deň si dá oblek a kravatu a bude sa tváriť, že on je vlastne svätec, a že tá minulosť tam nebola,“ pohoršoval sa Naď.
„Jednoducho je jasné, že pod tou maskou, ktorú na seba nahodil, je to stále ten istý extrémista ako bol odsúdený a to, že sa budeme tváriť ako spoločnosť, že toto je normálne, no tak toto normálne nie je,“ uzavrel tému exminister obrany.