Múzeum Betliar má staronové vedenie, Andrea Predajňová bola opäť poverená riadením

Vedením Múzea Betliar bola od 5. januára opätovne poverená Andrea Predajňová. Pre agentúru SITA to potvrdila vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Slovenského národného múzea (SNM) Barbora Zajačková. Vedením SNM – Múzea Betliar bola Predajňová poverená na maximálne šesť mesiacov, kým nebude ukončené nové výberové konanie.
Predajňová do polovice decembra 2025 pôsobila ako riaditeľka SNM, na poste skončila na základe osobnej žiadosti. Múzeum viedla od prvej polovice mája 2025, ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nom. SNS) ju vymenovala do funkcie na základe výsledkov výberového konania.
Návrat sa spomínal už pri jej odvolaní
Už v čase jej odvolania z funkcie štatutárky kolovali informácie o tom, že by sa mohla vrátiť na svoju pôvodnú pozíciu v Múzeu Betliar. Tam začala pôsobiť v novembri roka 2024. Viacerí zamestnanci sa už vtedy vymedzili voči postupom pri jej výbere, v nasledujúcich mesiacoch adresovali sťažnosť aj ministerke kultúry. Ministerka v tom čase reagovala tým, že Predajňová čelí šikane za to, že odhalila podvody.
„Pani Andrea Predajňová sa ešte ako generálna riaditeľka Slovenského národného múzea vyjadrila, že by sa rada vrátila na Betliar, kde pôsobila predtým, ako prevzala vedenie SNM. Túto skutočnosť po rozhovoroch s ňou v médiách potvrdila aj ministerka kultúry v čase jej odvolania. Nová generálna riaditeľka SNM po nástupe toto rozhodnutie akceptovala,“ objasnila dôvod poverenia Zajačková.
Šimkovičová odvolala štatutárku SNM Predajňovú, vedením múzea poverila Vieroslavu Bernátovú
V tejto súvislosti tiež uviedla, že generálna riaditeľka SNM (po odchode Predajňovej z danej funkcie šéfka rezortu kultúry poverila riadením SNM Vieroslavu Bernátovú – pozn. SITA), najneskôr v lehote šiestich mesiacov pripraví výberové konanie na obsadenie predmetnej pozície štatutára SNM – Múzea Betliar.
Dočasné vedenie a zástupkyňa riaditeľky
Zajačková priblížila, že podmienky účasti vo výberovom konaní budú verejne prístupné pre všetkých uchádzačov a budú mať vysokú pridanú hodnotu, vzhľadom na to, že SNM čaká výzva zameraná na obnovu dvoch významných historických kultúrnych pamiatok.
Bude Kráska Hôrka niekedy ešte otvorená? Riaditeľka SNM a ministerstvo podľa expertov obnovu hradu ohrozujú
„Obsadenie tejto pozície odborníkom – skúseným manažérom so zanieteným a zodpovedným prístupom k historickému kontextu vedenia múzea – musí byť prioritou a v súlade s budúcou predstavou vedenia Slovenského národného múzea, a to nie krátkodobo, ale v dlhodobejšom horizonte,“ uviedla.
Múzeum v Betliari dosiaľ viedla Erika Danková Darániová, v súčasnosti v SNM – Múzea Betliar v Betliari zastáva pozíciu kurátorky. Od 5. januára 2026, teda od poverenia Predajňovej, tiež vykonáva funkciu zástupkyne riaditeľky múzea na základe poverenia.