Proces v kauze Five Star Residence sa začal, dvaja obžalovaní priznali vinu, Kočner chýbal

Mestský súd Bratislava I v piatok otvoril súdny proces v kauze Five Star Residence, týkajúcej sa aj podnikateľa Mariana Kočnera. Po tom, čo prokurátor predniesol spojenú obžalobu, priznali svoju vinu spomedzi troch prítomných obžalovaných dvaja, konkrétne Viliam G. a Jana Š., čo súd prijal.
Dokazovanie sa tak v ich prípade bude vykonávať len pokiaľ ide o uloženie trestu. Obžalovaný Peter Z., naopak, deklaroval svoju nevinu. Samotný Kočner sa na piatkovom pojednávaní nezúčastnil a dal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti.
Námietka zaujatosti voči celému senátu
V reakcii na prijatie vyhlásenia o vine dvojice podali obhajcovia Kočnera a Petra Z. námietku zaujatosti voči celému senátu. Ten následne rozhodol, že sa z rozhodovania nevylúči, na čo obhajcovia podali sťažnosť. O tej bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave.
Súd tiež pristúpil k výsluchu obžalovaných, pričom Viliam G. a Jana Š. vypovedať odmietli. Pokiaľ ide o Petra Z., ten vyhlásil, že v čase skutku, pol roka pred ním a pol roka po ňom sa nenachádzal na Slovensku a jeho podpisy na listinách sú sfalšované. „Chcel by som uviesť, že žalovaný skutok sa vôbec netýka mojej osoby,“ povedal s tým, že viacej vypovedať nebude.
Návrh na prerušenie konania súd odmietol
Ešte pred prečítaním obžaloby navrhol obhajca obžalovaného Petra Z. súdne konanie prerušiť. Od jeho klienta totiž údajne niekto žiadal úplatok s tým, že má podchytené rozhodovanie súdnych orgánov, pričom vo veci je podľa neho vedené trestné stíhania. Súd však návrhu nevyhovel. Pojednávanie v tejto kauze bude pokračovať 15. mája výsluchom dvoch svedkov.
Súd sa opäť pokúsi začať prejednávať kauzu Five Star Residence, obžalovaný je aj Kočner
Ešte v marci 2025 súd k pôvodnej obžalobe pripojil ďalšiu, ktorá sa týka skutkov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, a tiež krátenia dane a poistného, pričom rozhodnutie potvrdil aj Krajský súd v Bratislave. Obžalobu pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, a tiež skrátenia dane a poistného v súvislosti s prevodmi nehnuteľností v objekte Five Star Residence, podala Krajská prokuratúra v Bratislave na Kočnera separátne ešte vo februári 2023.
„Prokurátor obvinenému kladie za vinu, že porušením dôležitej povinnosti pri správe cudzieho majetku spôsobil poškodenej obchodnej spoločnosti škodu vo výške viac ako 1,8 milióna eur, a skrátením dane škodu Slovenskej republiky vo výške viac ako 370-tisíc eur,“ uviedla vtedy prokuratúra.
Predaje bytov za jedno euro
Pôvodná obžaloba v kauze Five Star Residence pre skrátenie dane a poistného sa okrem Kočnera týka aj Jany Š., Viliama G. a Petra Z. Polícia ešte v roku 2018 informovala, že kauza sa týka predaja 17 bytov a troch nebytových priestorov za jedno euro s DPH. „Predávajúca bola spoločnosť, ktorej konateľom bol Peter Z. Kupujúcim v tomto prípade bola firma, kde bol predsedom predstavenstva Marian K.“ informovala polícia v súvislosti so vznesením obvinenia. K podobnému predaju za euro došlo podľa vyšetrovateľa aj v prípade ďalších 14 bytov a dvoch nebytových priestorov.
Ústavný súd žiada Súdny dvor EÚ o výklad práva, verdikt môže ovplyvniť aj prípad Kočnera
„Aj tu bol rovnaký predávajúci, kupujúcim bol ďalší z obvinených Viliam G.“ vysvetlila polícia. „Štvorlístok“ podľa orgánov činných v trestnom konaní uzatvára Jana Š., ktorá zastupovala britskú spoločnosť, v prospech ktorej boli zapísané záložné práva na spomínané nehnuteľnosti. Záložné právo bolo podľa polície dôvodom uzatvorenia zmlúv o postúpení pohľadávok v hodnote viac ako 36 miliónov eur.
Peter Z. mal podľa orgánov činných v trestnom konaní na základe skladových kariet vedomosť, že celková cena prevádzaných nehnuteľností bola takmer 17 miliónov eur. „Predané boli za dve eurá, teda za značne podhodnotenú cenu. Ako štatutár firmy, ktorá ich predala, mal teda skrátiť daň o viac ako tri milióny eur, čo je 20 percent z takmer 17 miliónov,“ dodala vtedy polícia.
Marian Kočner si momentálne odpykáva trest 19 rokov väzenia za falšovanie miliónových televíznych zmeniek. V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka bol už po druhýkrát neprávoplatne oslobodený, najvyšší súd však zakaždým verdikt zrušil a koncom januára začne vo veci v poradí tretí proces. V ďalšom prípade takzvaných motákov z väzby bol Kočner právoplatne oslobodený. Na Špecializovaný trestný súd bola tiež na neho podaná obžaloba v kauzách známych ako Donovaly a Báč.