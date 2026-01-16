Zomrel známy moderátor Marcel „Osťo“ Osztas, podľahol vážnej chorobe - FOTO

Vo veku 37 rokov zomrel známy moderátor Marcel Osztas, známy pod prezývkou Osťo alebo Hypeman Osťo, podľahol vážnej chorobe.
Vážnu diagnózu priznal v decembri 2025
Krutú diagnózu priznal začiatkom decembra minulého roku v príspevku na Instagrame, kde zverejnil aj fotografiu z nemocničného prostredia. Priznal však, že prognóza je veľmi ťažká s mizivými šancami na prežitie, ale napriek krutej diagnóze bol odhodlaný bojovať.
Rok smútku v športe. Osobnosti, ktoré v roku 2025 navždy odišli
„Týmto statusom chcem povedať jedno: rozhodol som sa bojovať, ako nikdy predtým! Chcem žiť! Sledujte, ako sa to dá. Bude to jazda…Držte palce!“ napísal odhodlane a fanúšikom poďakoval za podporu.
V komentároch moderátora podporilo množstvo známych tvárí, priateľov aj fanúšikov. „Let’s go kamarát!“ napísal jeden z jeho najbližších priateľov a kolegov z brandže, raper Separ. Pridali sa aj ďalší – Rytmus, Mike Spirit, Jasmina Alagič, Sajfa, Adam Ďurica či influencer Jovinečko. Aj keď Osťo neprezradil, o aký druh ochorenia ide, fanúšikovia podľa záberu spoznali, že je v Národnom onkologickom ústave v Bratislave.
Posledný pozdrav z nemocnice
Osťo, ktorý je známy z rôznych projektov v slovenskom hip-hop prostredí a tiež mal vlastnú talkšou, sa napokon rozhodol decembrové odhalenie o svojej chorobe z Instagramu stiahnuť a prihovoril sa až na prelome Nového roka.
„Pozdravujem z nemocnice. Aj napriek tomu, že prežívam najťažší boj so sebou a vlastným telom, bol tento rok paradoxne najlepším rokom môjho života. Neskutočne veľa ma naučil a stále učí. Veľa sa udialo, veľa sa zažilo. Vytvorili sme neuveriteľné projekty. Prajem si hlavne zdravie a to isté prajem aj vám všetkým,“ napísal k archívnemu videu.
Okrem iného tiež uviedol, že ak by mohol nechať jeden odkaz tak tento: „Neberte nič ako samozrejmosť. Všetko sa môže otočiť z minúty na minútu. Prajem vám všetkým lásku a zdravie.“ Poďakoval sa tiež všetkým tým, ktorí mu držia palce. „Ďakujem za extrémny support mojim najbližším, všetkým artistom a celému Slovensku a Česku,“ uviedol.
Na videu, ktoré k textu pripojil, bol spolu so synom počas dovolenky. „Presne takto chcem teraz držať svojho syna pevne za ruku a ukázať mu celý svet.“
Osťo sa v roku 2018 oženil s Ľubicou, ktorá spolupracovala aj s Darou Rolins ako tanečníčka. Ich svadba sa na Bali a bola charakterizovaná ako „rozprávková“, s osobnosťami slovenskej hudobnej scény medzi hosťami. Pár má syna Olivera, jeho narodenie zdieľal Osťo na sociálnych sieťach a fanúšikovia mu blahoželali.">