Rusko vlani vyviezlo z okupovaných území Ukrajiny dva milióny ton obilia. Až 40 % kúpil Egypt

Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vyzýva Európsku úniu, aby uvalila sankcie na ruskú tieňovú flotilu prevážajúcu obilie.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Loading grain into holds of sea cargo vessel through an automatic line in seaport from silos of grain storage. Bunkering of dry cargo ship with grain
Nakladanie obilie v prístave v Odese. Foto: www.gettyimages.com
Ukrajina Ostatné Nezaradené z lokality Ukrajina

Ukrajina odhaduje, že v minulom roku Rusko vyviezlo dva milióny ton obilia z okupovaných území. Na platforme X to vo štvrtok uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.

„Moskva ho dodávala na trhy Afriky, Ázie, Blízkeho východu a Európy. Takmer 40 % objemov bolo dodaných do Egypta,“ napísal minister.

„Vyzývam našich európskych partnerov, aby začali systematicky bojovať proti tomuto ruskému zločinu a hrozbe pre globálnu potravinovú bezpečnosť, ktorú predstavuje. Celá ruská infraštruktúra zapojená do krádeže ukrajinského obilia, ako aj jeho odberatelia, by mali byť čo najskôr predmetom európskych sankcií,“ zdôraznil Sybiha.

Ukrajinská spravodajská služba identifikovala 45 plavidiel zapojených do krádeže ukrajinského obilia a jeho prepravy na svetové trhy. Sankcie už boli uvalené na 43 z nich, ako aj na 39 kapitánov.

„V roku 2026 by mali byť Čierne more, Azovské more a Baltské more úplne zbavené akýchkoľvek ruských tieňových flotíl,“ naliehal Sybiha.

Viac k osobe: Andrij Sybiha
Okruhy tém: Čierne more Obilie okupované ukrajinské územia Potravinová bezpečnosť ruská tieňová flotila ruskí okupanti Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk