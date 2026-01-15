Rusko vlani vyviezlo z okupovaných území Ukrajiny dva milióny ton obilia. Až 40 % kúpil Egypt

Ukrajina odhaduje, že v minulom roku Rusko vyviezlo dva milióny ton obilia z okupovaných území. Na platforme X to vo štvrtok uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.
„Moskva ho dodávala na trhy Afriky, Ázie, Blízkeho východu a Európy. Takmer 40 % objemov bolo dodaných do Egypta,“ napísal minister.
„Vyzývam našich európskych partnerov, aby začali systematicky bojovať proti tomuto ruskému zločinu a hrozbe pre globálnu potravinovú bezpečnosť, ktorú predstavuje. Celá ruská infraštruktúra zapojená do krádeže ukrajinského obilia, ako aj jeho odberatelia, by mali byť čo najskôr predmetom európskych sankcií,“ zdôraznil Sybiha.
Ukrajinská spravodajská služba identifikovala 45 plavidiel zapojených do krádeže ukrajinského obilia a jeho prepravy na svetové trhy. Sankcie už boli uvalené na 43 z nich, ako aj na 39 kapitánov.
In 2025, Russia stole more than 2 million tons of Ukrainian grain from our temporarily occupied territories.
Moscow shipped it to markets in Africa, Asia, the Middle East, and Europe. Nearly 40% was delivered to Egypt.
To carry out this illegal trade, Russia used ports in the…
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 15, 2026
„V roku 2026 by mali byť Čierne more, Azovské more a Baltské more úplne zbavené akýchkoľvek ruských tieňových flotíl,“ naliehal Sybiha.