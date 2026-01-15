Huliak poriadne skritizoval SFZ. Kováčik vraj okráda zväz, peniaze využíva na osobné účely a kluby dostávajú minimum - VIDEO

Priznal, že ho prezident SFZ nemá príliš v láske, keďže minister podľa svojich slov dbá na to, aby všetky financie, ktoré poskytne, šli na to, načo sú určené.
Rudolf Huliak
Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak. Foto: archívne, SITA/Úrad vlády SR
Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak na anonymnej takmer trojminútovej nahrávke, ktorú dostal profil Futbalové zákulisie, otvorene kritizoval vedenie Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Rozprával o kontrole, ktorú rezort vykonal v sídle zväzu. Priznal, že ho prezident SFZ nemá príliš v láske, keďže minister podľa svojich slov dbá na to, aby všetky financie, ktoré poskytne, šli na to, načo sú určené.

„Kováčik bol v strate osem miliónov eur, napriek tomu, že dostáva 17 percent všetkých peňazí v rámci celého športu na Slovensku. Ja viem veľmi dobre, čo robia – fajčia trini daty a pijú tie najkvalitnejšie vína a pivo,“ začal Huliak.

Môže ukončiť činnosť SFZ

Nepáči sa mu to ani to, kde sú ubytovaní. To si podľa neho nedovolia ani hollywoodske hviezdy. „Tridsať percent všetkých financií, ktoré idú do slovenského futbalu, minie Kováčik na osobné účely.“

Zväz podpísal zmluvu s STVR na mediálne plnenie v hodnote osem miliónov. Ak by tomu tak nebolo, SFZ by podľa Huliaka skrachoval.

„Kováčika by vzali do basy, lebo by nemal na výplaty, odvody a všetko, čo s tým súvisí. Na stole mám papiere, na základe ktorých viem futbalovému zväzu odobrať akreditáciu na poberanie zo Zákona o športe a celý futbal na Slovensku skončí,“ uviedol minister.

Stratených 13 miliónov

Ak by tak urobil, všetci by vinili len jeho. Nikto by sa nezamyslel nad 30 rokmi, keď Kováčik údajne vykrádal zväz. Huliak tvrdí, že Kováčik má podchytené médiá aj politikov. „Preto robí to, čo robí.“

Ministerstvo vyhlásilo prezidentovi SFZ boj. Vo februári bude chcieť vidieť odpočet. Problémov je však viac. Kováčik mal vraj porušiť zmluvné podmienky.

„Vlani išlo do zväzu 14,4 milióna eur zo Zákona o športe. Viete, koľko z týchto peňazí dostali kluby? Je to 1,4 milióna. Pýtam sa – kde sú tie financie?“ dodal minister Huliak v anonymnej nahrávke.

Rozhodujúce týždne

Prezident SFZ Kováčik ani samotný šéf rezortu cestovného ruchu a športu Huliak zatiaľ verejne nekomentovali uniknutý záznam.

Zrejme až najbližšie dni a týždne ukážu, čo je na celej veci pravdivé a čo nie. Slovenský futbal však zrejme bude čeliť vážnym problémom.

A to pred marcovou barážou na majstrovstvá sveta v Severnej Amerike. Hráči spod Tatier sa v domácom prostredí stretnú s Kosovom a v prípade úspechu ešte aj s víťazom zápasu medzi Tureckom a Rumunskom.

