Spoja sa Rumunsko a Moldavsko do jedného štátu? Bukurešť i moldavská prezidentka by to podporili

Rumunsko je pripravené rokovať s Moldavskom o znovuzjednotení krajín, uviedol v rozhovore pre CaleaEuropeana Eugen Tomac, poslanec Európskeho parlamentu a čestný poradca rumunského prezidenta Nicuşora Dana.
Podľa neho každý rumunský občan považuje tému zjednotenia oboch štátov za prirodzený proces. Tomac tiež pripomenul, že krajina uznala svoju pripravenosť diskutovať o tejto téme už v marci 2018 prostredníctvom deklarácie.
„Toto je oficiálne stanovisko rumunského štátu. Nezmenilo sa. Rumunsko je kedykoľvek pripravené sadnúť si za rokovací stôl a vážne prediskutovať tento scenár, iba ak ho Moldavská republika zváži ako možnosť. Je to ich právo rozhodnúť sa o svojej budúcnosti,“ poznamenal poradca rumunského prezidenta.
Na otázku, či existuje podpora pre túto otázku zo strany spojencov v Európskej únii, NATO a Spojených štátoch, Tomac odpovedal, že všetci partneri vedia, že v Rumunsku a Moldavsku údajne žijú „tí istí ľudia“. Zároveň vyzval, aby sa táto diskusia viedla „mimoriadne zodpovedne a seriózne“.
Moldavská prezidentka Maia Sanduová v pondelok vyhlásila, že nie je proti znovuzjednoteniu svojej krajiny s Rumunskom. Poznamenala, že pre Moldavsko je čoraz ťažšie „prežiť“ ako samostatný štát.