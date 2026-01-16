Hagara je štrnásty po krátkom programe na ME v krasokorčuľovaní, čakal vyššie známky - VIDEO

Krajiny bývalého Sovietskeho zväzu dominujú súťaži mužov po krátkom programe na majstrovstvách Európy v krasokorčuľovaní v anglickom Sheffielde.
Na čele je Gruzínec Nika Egadze pred Estóncom Alexandrom Selevkom a jeho bratom Michailom Selevkom. Slovenský zástupca Adam Hagara je na štrnástom mieste, hoci sa netajil útokom na prvú desiatku.
Nevyšla mu kombinácia
Účastník blížiacich sa zimných olympijských hier v Miláne postúpil do sobotných voľných jázd, kde si bude môcť vylepšiť svoje postavenie. Hagara v krátkom programe na hudbu Bruna Marsa ustál štvoritý tulup. ale v kombinácii skončil trojitý lutz s dvojitým tulupom namiesto trojitého.
A za to prišli vyššie bodové zrážky, ako očakával. Výsledných 68,86 bodu ho neuspokojilo, jeho osobné maximum je 80,90 bodu. Za desiatym Talianom Nikolajom Memolom zaostáva o takmer 9 bodov.
Zbytočná chyba
„S jazdou som celkom spokojný. Mal som trochu tvrdšie nohy, asi to bolo tým, že som išiel posledný v rozjazdke. Kombináciu som mohol skočiť tri-tri, ale trochu zle som dopadol. Takže som to nechcel riskovať, ale asi som mal ísť do toho. Bola to zbytočná chyba,“ zhodnotil Hagara pre Sportnet.
„Opravím to vo voľnej jazde, ukážem im, že ma majú bodovať vyššie,“ odhodlane doplnil.
V piatok v akcii Šelmeková
V piatok po 18.00 h sú v Sheffielde na programe voľné jazdy žien aj so slovenskou účasťou. Vanesa Šelmeková sa tam kvalifikovala z 19. miesta, predstaví sa v úvodnej šestke spomedzi 24 finalistiek. Krátky program vyhrala obhajkyňa titulu Estónka Niina Petrokinová.
Takmer samí Rusi
Prvý titul zo Sheffieldu si zo súťaže športových dvojíc odniesli Gruzínci Anastasia Metelkinová a Luka Berulava. Striebro brali reprezentanti Nemecka Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin.
Bronzové medaily získali Maria Pavlovová a Alexej Sviatčenko reprezentujúci Maďarsko. Je pozoruhodné, že s výnimkou Haseovej sú všetci ostatní medailisti rodáci z Ruska, ale využívajú šancu reprezentovať inú krajinu.