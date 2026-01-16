Poľsko schválilo presun deviatich stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu. Uviedol to vo štvrtok v rozhovore pre poľské médiá námestník poľského ministra obrany Paweł Zalewski, informuje spravodajský web Kyiv Independent.
Zalewski povedal, že poľská vláda čaká na odpoveď ukrajinského ministerstva obrany, zatiaľ čo rokovania o presune pokračujú. „Ide výlučne o technické detaily,“ konštatoval námestník ministra obrany.
Minulý mesiac ďalší námestník poľského ministra obrany Cezary Tomczyk uviedol, že by Varšava mohla Ukrajine poskytnúť šesť až osem stíhačiek, ktoré mali byť v decembri vyradené z prevádzky. Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz pripustil, že Poľsko by mohlo svoje zastarané MiGy-29 sovietskej výroby odovzdať Kyjevu výmenou za ukrajinské dronové a protilietadlové technológie
Varšava už na jar 2023 potvrdila, že Ukrajine odovzdala 14 stíhačiek MiG-29, čím sa stala prvou krajinou, ktorá Kyjevu poskytla bojové lietadlá počas ruskej invázie. Ukrajinské vzdušné sily v tom istom roku posilnili aj dodané slovenské MiGy-29 a v roku 2024 pribudli aj stíhačky F-16 z Holandska a Dánska.