Trump chce „vlastniť svet“, vníma ho ako obchodník a nie politik, varuje politológ Bátora

Zásah USA vo Venezuele podľa politológa Jozefa Bátoru nebol izolovaným krokom, ale signálom, kam sa môže uberať zahraničná politika Donalda Trumpa.
V relácii PubliQ s Mirom Frindtom upozornil, že Trumpovo uvažovanie sa vymyká tradičným pravidlám diplomacie a opiera sa o surovú moc, vlastníctvo a staré geopolitické doktríny. „Ako sme videli v tej operácii vo Venezuele, to bol v podstate iba prvý krok k tomu, čo sa budú snažiť ďalej presadzovať,“ hovorí Bátora.
Obchodník, nie štátnik
Americký prezident podľa Bátoru vníma svet očami obchodníka, nie štátnika. Opiera sa pritom o vlastné slová z rozhovorov pre americké médiá.
„On hovorí, že vlastníctvo je dôležité. Že nestačí podpísať nejakú zmluvu, ktorá vám dáva prístup k niečomu, treba vlastniť, takto to hovorí. Lebo to vám dáva psychologicky úplne iný pohľad na vec,“ cituje politológ a dodáva, že v takomto myslení „je pre neho dôležité vlastniť veci, vrátane takých vecí, ako cudzie ostrovy“.
Práve tu podľa Bátoru zapadá aj Venezuela. Nie ako ojedinelý zásah, ale ako súčasť širšej predstavy o moci USA v „ich“ priestore. „Oni teraz bez akýchkoľvek škrupúl obnovujú túto Monroeovu doktrínu a chcú presadzovať svoje záujmy bez akýchkoľvek ďalších obmedzení v rámci tohto priestoru,“ vysvetľuje.
Nebezpečný precedens
Bátora pripomína, že Monroeova doktrína hovorila o západnej hemisfére ako o „dvore“ Spojených štátov a Trump sa k tomuto chápaniu sveta otvorene vracia.
Zásah vo Venezuele tak podľa politológa posilnil Trumpovo presvedčenie, že môže konať jednostranne a silovo. „To, čo Donald Trump hovorí a robí, ho utvrdzuje v jeho predstavách o tom, ako funguje svet a akú úlohu majú mať Spojené štáty pod jeho vedením,“ hovorí Bátora a dodáva, že ide o nebezpečný precedens, keď sa zahraničná politika opiera o osobné presvedčenie jedného človeka, nie o medzinárodné pravidlá.
Hoci Trump svoje kroky často odôvodňuje bezpečnosťou, Bátora upozorňuje, že za tým je najmä ideológia moci. „Tu potom máte ten problém, že niekto, kto hovorí, že potrebuje vlastniť, dokáže presadzovať svoju vlastnú predstavu o zahraničnej politike,“ varuje. Venezuela je podľa neho ukážkou toho, ako ďaleko je Trump ochotný zájsť.