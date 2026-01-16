Huliakova kritika neostala bez odozvy. Rezort športu aj SFZ sa vyjadrili k uniknutej nahrávke - VIDEO

Celý incident sa stal len dva mesiace pred barážou o MS 2026.
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Foto: archívne, SITA/Tomáš Susko
Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak na anonymnej takmer trojminútovej nahrávke, ktorú dostal profil Futbalové zákulisie, otvorene kritizoval vedenie Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

„Kováčik bol v strate osem miliónov eur, napriek tomu, že dostáva 17 percent všetkých peňazí v rámci celého športu na Slovensku. Ja viem veľmi dobre, čo robia – fajčia trini daty a pijú tie najkvalitnejšie vína a pivo,“ začal Huliak.

Údajne až 30 percent všetkých financií, ktoré idú do slovenského futbalu, minie Kováčik na osobné účely. Prezidenta SFZ posielal do basy a tvrdil, že môže kedykoľvek odobrať akreditáciu na poberanie prostriedkov zo Zákona o športe a tým slovenský futbal skončí.

„Vlani išlo do zväzu 14,4 milióna eur zo Zákona o športe. Viete, koľko z týchto peňazí dostali kluby? Je to 1,4 milióna. Pýtam sa – kde sú tie financie?“ dodal minister Huliak v anonymnej nahrávke.

Vyžiadali sme si vyjadrenie od oboch strán a prišli nám tieto odpovede. Rezort cestovného ruchu a športu sa vyjadril nasledovne: „Išlo o neverejné stretnutie a nahrávka bola vyhotovená bez vedomia ministra Rudolfa Huliaka. K takýmto nahrávkam sa vyjadrovať nebudeme.“

Na druhej strane, hovorca SFZ Juraj Čurný ozrejmil, že zväz „pripravuje komplexnú odpoveď na vyjadrenia R. Huliaka v spomínanej zvukovej nahrávke, s ktorou oboznámi futbalové hnutie a verejnosť začiatkom budúceho týždňa“.

O pár dní sa teda dočkáme nových informácií k tejto situácii, ktorá vznikla prostredníctvom nahrávky. Celý incident sa stal len dva mesiace pred barážou o MS 2026.

V nej sa Slováci postavia Kosovu a v prípade triumfu ešte lepšiemu z dvojice Turecko a Rumunsko. Oba duely by sa hrali v Bratislave.

