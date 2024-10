Týždeň očami Pavla Urbana: Fico začal cúvať, má strach o preferencie

Všetci dobre vieme, že situácia vo vládnej koalícii nie je ružová. SNS útočí na Hlas-SD, došlo aj k prvej výmene ministra a ďalšie požiadavky možno prídu čoskoro.

Už aj v minulosti bolo počuť, že by sa v týchto sporoch mal viac angažovať aj samotný premiér Robert Fico, aby nenastala kritická situácia a celá koalícia by musela horko-ťažko hľadať východiská zo vzniknutých problémoch. Ten však mlčal.

Jeho najnovšia reakcia však istotu neprinesie, lebo všetko nechal na koaličných partnerov.

Ja nič, ja muzikant

Premiér by mal byť zodpovedný za chod celého kabinetu a tiež aj prácu na jednotlivých ministerstvách. Pri Robertovi Ficovi to bolo príznačné v minulosti, lebo často zasahoval do jednotlivých rezortov, ak sa mu niečo nepozdávalo.

Teraz však prekvapil. Zrazu vzťahy v koalícii nie sú jeho témou, podobne ako situácia v zdravotníctve. Podľa neho nemôže byť premiér zodpovedný za všetko. „Teda zrušme vládu a urobme z predsedu monarchu,“ konštatoval v relácii TA3.

Mne sa toto veľmi podobá na situáciu v Srbsku. Tam síce nemajú monarchu, ale prezidenta Aleksandra Vučića, ktorý rozhoduje o všetkom – kde sa budú stavať cestičky v osadách, kto bude dosadený na jednotlivé miesta v štátnej správe, schvaľuje investície zo zahraničia a podobne. Keď však príde na problematické veci, ktoré môžu ohroziť jeho popularitu, zrazu sa spamätá, že tam existuje aj nejaká vláda a samozrejme jej prenechá, aby ľudom povedala niečo, čo je pre nich nepríjemné.

Podobne aj Fico. Veľmi sa bude chváliť úspechmi vládneho kabinetu. Vyzdvihne, ako pomáha obyčajným ľuďom, či ako dbá na všetko, len aby nám bolo dobre. Keď však príde problém zrazu sa dozvieme, že máme aj nejaké ministerstvá, ktoré za to môžu byť zodpovedné.

Samozrejme, v otázke je strach z poklesu popularity. Sám si je vedomý, že sľuby o pokoji vo vládnej koalícii, na rozdiel od predošlého kabinetu, už nikto neberie vážne. Hádky sú na dennom poriadku a boj o jednotlivé posty neprestáva. Namiesto toho, aby rázne zakročil a umravnil koaličných partnerov, dáva od všetkého ruky preč.

Preferencie rozhodujú

Fico si je vedomý, že nie je ľahké členom koalície nanútiť, aby prestali myslieť na vlastné záujmy, ale záležalo im na blahu všetkých občanov v krajine.

Každý ráznejší krok môže vyvolať ešte väčšiu nevôľu u voličov a toho sa najviac obáva. Nedajbože, rozchod vládnych strán, zapríčinený práve jeho prípadným rozhodnutím, ktorý zatiaľ nehrozí, by bol katastrofou.

Sám vidí, že jeho popularita klesá a v niektorých prieskumoch najsilnejšia opozičná strana už predstihla jeho Smer-SD s čím určite nemôže byť spokojný. Preto sa rozhodol, aby sa verejnosť radšej zaoberala problémami jeho koaličných partnerov, ako by prepierala celý kabinet.

Situácia v zdravotníctve nie je jeho problém, voľba predsedu parlamentu tiež a rovnako aj správa Petra Kotlára o pandémii. Vedomý si je toho, že každý zásah v tejto oblasti by mu mohol priniesť len problémy. Radšej nech to rieši niekto iný a to určite nie je povahovou črtou Roberta Fica.

Sám uviedol, že kým sa schvaľujú vládne návrhy, je spokojný. Otázkou však je, dokedy tak bude a na stôl neprídu ultimatívne požiadavky jednotlivých koaličných strán, ktoré ohrozia fungovanie celého kabinetu. Potom už asi bude musieť zasiahnuť, len aby nebolo neskoro…