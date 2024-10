Týždeň očami Pavla Urbana: Dolinková skončila, prišiel Šaško. Je na rade Kotlár?

Udalosťou týždňa je určite výmena na čele ministerstva zdravotníctva. Po tvrdej kritike opozície, ale predovšetkým koaličnej SNS aj samotného premiéra Roberta Fica, sa z čela ministerstva porúčala Zuzana Dolinková. Hlas-SD ju akože podržal, ale znovu zohol hlavu a vyhovel koaličným partnerom. K paľbe kritických názorov sa však dostal aj Peter Kotlár, splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Jeho odvolanie žiada práve strana Hlas-SD.

Šutaj Eštok chce buchnúť po stole

Vojna medzi Hlasom a SNS vyústila k demisii ministerky zdravotníctva. Národniari a predovšetkým ich líder Andrej Danko, ktorému sa nedarí dostať sa do čela parlamentu, hľadali najslabší článok u ich rivala a terčom sa stala práve Dolinková.

Osobne neviem posúdiť prácu ministerky, ale myslím si, že hocikto by sa dostal do čela tohto rezortu, nemal by to ľahké a nevyhol by sa kritike. Určite jej nepomohlo, že sa vo verejnosti hovorilo o jej spriaznenom vzťahu s jedným zo súkromným poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zároveň nový konsolidačný balíček predvída škrty aj v tomto rezorte. Novým ministrom sa stal Kamil Šaško. Toľko v skratke, ale čo to znamená?

Ukázalo sa, že Hlas-SD znovu ustúpil a jednoducho akoby nechcel bojovať za svojho nominanta. Pravdou je, že kritika bola masívna, ale najviac vynikli národniari, ktorým sekundoval samotný premiér. Akoby si nevedeli dať rady s Dankom a jeho partiou v parlamente. Dodatočné vysvetlenia, že Dolinková robila čo môže, určite nikoho neuspokoja.

Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok verí, že sa peniaze pre zdravotníkov nájdu. „Ako druhá najsilnejšia koaličná strana si vieme buchnúť po stole,“ vyhlásil. Nad jeho hrozbou sa môžeme iba pousmiať. Kde bola strana keď sa krátili prostriedky pre zdravotníkov, prečo na koaličnej rade mlčali ale sa ozvali teraz keď im koaliční partneri zadali nový úder?

Určite si v strane budú musieť viac vecí vysvetliť, lebo nie všetci jej členovia akceptujú kroky jej predsedu. Silné slová o buchnutí po stole sa musia stať aj realitou, aby aj podporovatelia Hlasu mohli pocítiť, že ich hlas sa vo voľbách nestratil. Určite si málokto mohol predstaviť, že so stranou bude takto zametať najslabší koaličný partner.

Skončiť má vraj Kotlár

SNS má vo vláde tiež slabú stránku. Počínanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej vyvolalo vlnu nespokojnosti a k tejto kritike sa nepriamo pridal aj bývalý líder Hlasu-SD a súčasný prezident Peter Pellegrini.

Reakcia jeho bývalej strany však nebola taká mohutná, ako v prípade útoku národniarov na Dolinkovú. V strane si však vybrali nový terč, je ním Peter Kotlár.

Jeho správa o správaní sa štátu počas pandémie koronavírusu určite väčšinu prekvapila. Nehovorí v nej o tom, ako sa šafárilo v tomto ťažkom období pre obyvateľov a či boli všetky opatrenia na mieste. Namiesto toho nám ponúka svoj pohľad na nevyhnutnosť vakcinácie, aj keď je úplne v rozpore s odborníkmi na túto oblasť v krajine.

K obhajobe sa okrem materskej strany SNS pridal aj samotný premiér Fico keď konštatoval, že síce nie je lekár, ale osobne dôsledne odmietal očkovanie proti covidu experimentálnymi vakcínami. „Mám okolo seba kopu ľudí, ktorí po očkovaní prešli vážnymi zdravotnými problémami,“ uviedol. Jeho krok chápem, lebo sa snaží získať podporu antivaxerov, to by však malo zneistiť SNS, lebo aj takouto rétorikou sa dostali do parlamentu a teraz im môže voličov ukradnúť práve premiér.

Útočiť však začal Hlas-SD. „Správa buď bude taká, akú sme požadovali, alebo sa o nej ani nepoďme baviť,“ povedal Šutaj Eštok. „Myslím si, že je to postoj strany Hlas aj drvivej väčšiny ľudí na Slovensku, ktorí chcú vedieť, čo sa robilo v rokoch 2020 až 2023, ako sa kupovali vakcíny, testy, či sa prispelo alebo neprispelo k vyššiemu počtu úmrtí. Na nič z toho pán Kotlár neodpovedal,“ konštatoval minister školstva Tomáš Drucker a dodal, že „ak si chcel vydať knihu, nech si vydá knihu, ale nech sa nevenuje tomu, na čo ani nemá kvalifikáciu. Očakávam od neho, aby buď dodal, čo mal, alebo nech ide preč.“

SNS samozrejme hneď začalo útočiť a to aj na samotného predsedu Hlasu-SD. „Eštok by sa mal skôr zamerať na systémovú prácu v polícii a nie otvárať témy, ktoré sú predmetom koaličnej rady,“ vyhlásila Dankova strana.

Tvrdé slová Hlasu-SD určite prekvapili, ale osobne si nemyslím, že sa niečo rýchlo zmení. Peter Kotlár bude aj naďalej splnomocnencom vlády, požiadavka Hlasu-SD bude jedna z ďalších, ktoré v koalícii nepočúvajú a koalícia bude pokračovať akoby sa nič nestalo. Dokedy to vydržia všetci poslanci za Hlas-SD? Počkajme a nechajme sa prekvapiť…