Poliaci vyzbierali na generátory pre Kyjev takmer 570-tisíc eur

Poľská dobrovoľnícka platforma vyzbierala viac ako 2,4 milióna zlotých (približne 568-tisíc eur) na nákup generátorov pre Kyjev. Uviedli to v nedeľu organizátori zbierky, keď ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru pokračujú aj počas mrazivých zimných teplôt. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Zbierku odštartovali pod názvom Teplo z Poľska pre Kyjev a pôvodne si dali za cieľ vyzbierať 400-tisíc zlotých (približne 94 700 eur) na nákup generátorov.
Kyjev informoval o ruských plánoch útoku na ukrajinské jadrové elektrárne, svet varuje pred „katastrofickými následkami“
„Odozva Poliakov prekonala naše očakávania. Ukázali ste, že vám záleží na osude vašich susedov. Nedostatok elektriny znamená, že nemajú čím uvariť teplé jedlo, vybíjajú sa im telefóny a počas útokov nemajú spojenie s blízkymi,“ uviedli organizátori.
Ukrajina vyhlásila stav núdze v energetickom sektore po pokračujúcich ruských útokoch na infraštruktúru dodávok tepla a elektriny. Meteorológovia varujú, že ku koncu januára by teploty mohli klesnúť pod mínus 15 stupňov Celzia.
Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) klasifikovala ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru ako zločiny proti ľudskosti. Ruské sily útočia na ukrajinskú kritickú infraštruktúru balistickými a riadenými strelami Iskander, Kalibr, Ch-101 a Ch-69, ako aj dronmi Geraň. Podľa SBU okupanti od začiatku októbra minulého roka doteraz zámerne zaútočili na 11 vodných a 45 tepelných elektrární.