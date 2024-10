Týždeň očami Pavla Urbana: Pellegrini konečne zistil, že v koalícii je kríza a začal konať

Prezident Peter Pellegrini konečne razantnejšie reagoval na situáciu vo vládnej koalícii. O nej sa síce hovorí už niekoľko mesiacov, ale do prezidentskej kancelárie asi len teraz preniklo, že jeho bývalá strana Hlas-SD musí čeliť viacerým útokom. Reakcia verejnosti na celú situáciu pravdepodobne prinútila hlavu štátu, aby vyjadril nespokojnosť aj so samotným Robertom Ficom.

Prvé nezhody medzi premiérom a prezidentom

Neviem, čo presne prinútilo Pellegriniho, aby sa obul aj do samotného premiéra, lebo doteraz iba potvrdzoval vlastnú prezývku v časti verejnosti, že je iba „podržtaškou“ súčasného šéfa vládneho kabinetu.

Pravdepodobne akoby doteraz nepochopil, že bol lídrom vládnej strany, na ktorú všetci útočia a v médiách sa začali objavovať názory na čo vlastne Hlas-SD vznikol, keď je iba „fackovacím panákom“ pre najbližších politických partnerov.

„Posledné pnutie som vnímal tak, že ho pán premiér od seba odtláča. Dnes je to už problém premiéra, je to problém predsedu vlády, aby za novej konštalácie dokázal udržať väčšinu,“ konštatoval prezident. Potvrdil tak moje slová spred niekoľko týždňov, že šéf vládneho kabinetu v sporoch SNS a Hlasu-SD mal zasiahnuť skôr, aby sa nevyhrotila situácia a môže byť ohrozené aj samotné fungovanie vládnej koalície.

Tlak na ministerku Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD) zo strany opozície, ale predovšetkým od koaličných partnerov, ktorý vyústil k jej demisii, prinútil aj hlavu štátu, aby konečne prehovorila a vyjadrila nespokojnosť s tým, ako to v krajine funguje. „Myslel som si, že ak príde k výmene prvého člena vlády, bude to iná ministerka,“ povedal Pellegrini pre TA3.

Prezident tým s veľkou pravdepodobnosťou narážal na ministerku kultúry Martinu Šimovičovú (nom. SNS), ktorá svojim konaním pobúrila veľkú časť umeleckej obce, ale aj verejnosti vcelku. Bol to zároveň odkaz aj pre SNS, aby začala rozmýšľať, čo sa môže stať jej nominantke, ak sa pôjde podobnou cestou ako v prípade Dolinkovej.

Spôsobí odchod Dolinkovej ďalšie problémy

Demisiu ministerky zdravotníctva Pellegrini využil aj na vyjadrenie nespokojnosti s balíkom konsolidačných opatrení. Nie je spokojný s tým, že balíček ide aj na úkor zdravotníctva. „Vláda by mala s lekármi rokovať, a nie jednostranne rozhodnúť,“ povedal.

Podľa vlastných slov stále nie je rozhodnutý, čí konsolidačné opatrenia podpíše. „Budem sa pýtať, či ak takýto zákon podpíšem a bude mať takéto a takéto dopady, či vláda myslí na tých, ktorí nebudú môcť platiť vyššie ceny plynu alebo tých, ktorí sa dostanú do pásma chudoby. Či dostanú nejakú kompenzáciu na to, aby ich život a životná úroveň neklesla tak výrazne, že nebudú mať možnosť dôstojne na Slovensku prežiť,“ vysvetlila hlava štátu.

Pozrime sa aj na inú stránku demisie Dolinkovej. Koaliční partneri očakávali, že Pellegrini demisiu prijme a vymenuje niektorého z členov vlády, ktorý bude poverený riadením ministerstva zdravotníctva, kým sa nenájde nový minister. Hlava štátu však odkázala, že Dolinkovej demisiu prijme až potom, ako od premiéra dostane návrh na vymenovanie nového ministra. A tu nastáva problém. Nového ministra by podľa koaličnej zmluvy mala dať strana Hlas-SD. Tá sa však nikam nemusí ponáhľať a Dolinková ešte stále bude ministerkou. Teraz je to v rukách bývalej strany prezidenta.

Prípadný návrat šéfky rezortu zdravotníctva do parlamentu však môže priniesť ďalšie komplikácie. Ako mi povedali poslanci Smeru, jej pôsobenie v zákonodarnom zbore určite neprispeje k stabilite vládnej koalície. Nepredpokladajú, že bude bez výnimky hlasovať za všetky vládne návrhy a to môže skomplikovať situáciu, ak máme na zreteli, že aj pri odvolaní Michala Šimečku sa traja poslanci Hlasu-SD postavili proti.

Osobne som počul ďalších poslancov z tohto zoskupenia, že už majú dosť takéhoto spôsobu vládnutia, keď sa budú iba stláčať tlačítka v parlamente za všetko, čo navrhne Robert Fico. Zasiahnuť asi bude naozaj musieť šéf vládneho kabinetu. V opačnom prípade by sa počet poslancov z vládnej koalície, čo s ním nesúhlasia, mohol iba zvyšovať. Pre premiéra by bolo zlé, ak by sa k tomu pridal ešte aj Peter Pellegrini.