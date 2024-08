Sudca Kapinaj sa nevylúčil z rozhodovania o obžalobe podanej na „čurillovcov“

Sudca Mestského súdu Bratislava I Juraj Kapinaj sa nevylúčil z rozhodovania o obžalobe podanej na policajtov Jána Čurillu, Pavla Ďurku, Milana Sabotu, Štefana Mašina, Branislava Dunčka, Róberta Magulu a Petra Scholtza. Na sociálnej sieti o tom informoval ich obhajca Peter Kubina.

O celej veci však podľa neho rozhodne ešte Krajský súd v Bratislave. Pripomenul pritom, že tento sudca v roku 2021 rozhodol o väzbe Čurillu, Ďurku, Mašina, Sabotu a Scholtza. Sťažnostný krajský súd ich však následne prepustil, keď konštatoval, že trestné stíhanie voči nim nie je dôvodné.

Protiústavnosť zákona

Sudca podľa Kubinu v rozhodnutí o nevylúčení sa argumentuje, že rozhodnutia o vzatí piatich obvinených do väzby zo septembra 2021 neoznačil krajský súd za nezákonné, pretože len konštatoval nedôvodnosť trestného stíhania všetkých obvinených.

„Takže, podľa tejto inovatívnej myšlienky, sudca Kapinaj vzal obvinených Čurillu a spol. v septembri do väzby zákonne napriek tomu, že ich trestné stíhanie bolo nedôvodné. A jeho rozhodnutie bolo teda krajským súdom zrušené nie pre nezákonnosť, ale asi pre úpravu a štylistiku. Táto časť odôvodnenia mi hneď pripomenula dávnu a už „zľudovenú“ myšlienku iného veľkého právneho mysliteľa nášho národa, ktorý raz o jednom zákone povedal, že ‚nejde o protiústavný zákon, pretože je v rozpore len s dvoma článkami ústavy ale nie s celou ústavou‘,“ uviedol Kubina s tým, že zákon bol potom vyhlásený za protiústavný Ústavným súdom SR.

V tejto súvislosti zároveň upozornil, že ak jednou z podmienok na vzatie obvineného do väzby je podľa Trestného poriadku dôvodnosť jeho trestného stíhania, sudca napriek tomu obvineného do väzby vezme a následne nadriadený súd toto jeho rozhodnutie zruší pre nedôvodnosť trestného stíhania, tak to znamená, že rozhodnutie o vzatí do väzby bolo nezákonné.

„Šmiráky“

Advokát tiež pripomenul, že v príkazoch na prijatie obvinených do väzby odoslanými spolu s obvinenými do ústavu na výkon väzby sudca Kapinaj štyrikrát uviedol medzi spoločne väzobne stíhanými osobami aj také, ktoré ešte v tom čase neboli ani len vypočuté, nieto ešte vzaté do väzby. Podľa sudcu ide v tejto súvislosti o takzvané „šmiráky” a o pisársku chybu.

„Takže sudca opečiatkoval, podpísal a odoslal do ústavu na výkon väzby „šmiráky”, a to hneď štyrikrát. Nuž ktovie, možno sa aj o jeho uznesení o nevylúčení sa raz dozvieme, že to bol vlastne len „šmirák”,“ doplnil Kubina.

Advokát dodal, že Krajský súd v Bratislave už rozhodol o vylúčení Kapinaja z rozhodovania vo veci bývalého prezidenta Policajného zboru Petra Kovaříka.